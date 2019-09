Bioparc celebra aquest dissabte el Dia Internacional del Voltor

Connect on Linked in

L’objectiu és lluitar contra la seua “mala fama”.

Tots els anys el primer dissabte del mes de setembre se celebra el Dia Internacional del Voltor amb l’objectiu de cridar l’atenció sobre la necessitat de la seua conservació. Els voltors són uns dels animals amb “mala fama” i és necessari recordar que exerceixen un paper fonamental en els ecosistemes. Són animals necròfags que mengen animals morts, impedint així la propagació de malalties.

En aquesta commemoració es vol denunciar i informar la societat sobre un dels perills més nocius que aguaiten a la supervivència del voltor en tot el planeta, el diclofenac. Es tracta d’un medicament antiinflamatori usat sovint per a tractar als animals de la ramaderia. Una altra de les causes és la desaparició d’aliment en el camp pel declivi de vida silvestre com cèrvids i el descens dels femers on es dipositaven els cadàvers principalment de ramaderia.

Nombroses espècies de voltors pateixen un alt nivell d’amenaça, per la qual cosa ja és urgent “passar a l’acció” en la seua protecció amb mesures que eviten la seua desaparició, perquè representen una baula imprescindible en la cadena tròfica i en la preservació de la biodiversitat. La població de voltors africans es troba en una situació de decreixement molt preocupant. De les 23 espècies de voltors que existeixen en el món 11 són africanes i 7 d’aquestes últimes estan en perill d’extinció segons la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa. BIOPARC València alberga 5 d’aqueixes espècies de voltor greument amenaçades:

BIOPARC, en el seu compromís amb la preservació de la naturalesa, vol fer una crida i fer valdre el paper d’aquestes espècies generalment poc valorades però que resulten essencials per a mantenir l’equilibri ecològic. Per això s’ha preparat per a aquest dissabte 7 de setembre una proposta amb activitats especials que podran gaudir tots els visitants del parc al llarg de tota la jornada i que se sumen a les que es realitzen diàriament: enriquiments ambientals i l’exhibició educativa “El cicle de la vida”.

Amb elles aprenem i ens acostem al coneixement dels voltors, ja que ens permeten contemplar el seu comportament natural i el paper que exerceixen en el medi ambient. També podem observar com es relacionen i interactuen amb altres espècies i veure com desenvolupen els seus instints de cerca d’aliment. Experiències que tenen com a objectiu conscienciar sobre la seua situació i garantir el seu benestar.