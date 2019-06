Bioparc celebrarà el Dia Internacional de les Girafes amb diferent tipus d’activitats.

Connect on Linked in

Donar a conéixer la situació d’aquesta espècie i implicar-se en la seua conservació són dos dels objectius a complir.



Amb motiu del Dia Internacional Mundial de la Girafa, Bioparc València ho celebrarà amb diferents activitats especials que donaran a conéixer de forma lúdica l’estat d’amenaça de la girafa i de les seues diferents subespècies.



Aquest esdeveniment persegueix dos objectius: d’una banda, donar a conéixer la situació crítica d’aquesta espècie i, per l’altra, implicar-se en la seua conservació. Aquest any, la commemoració es dedica al Rastrejador Twiga, el programa més gran de seguiment GPS via satèl·lit mai emprat a Àfrica. La fi d’aquest projecte és realitzar la vigilància de 250 girafes per a conéixer els seus moviments i com utilitzen l’hàbitat. Aquesta iniciativa, en el qual el parc valencià participa a través de la Fundació BIOPARC, està destinat al moviment d’animals a llocs més segurs a Uganda per a la seua conservació.



Les girafes s’enfronten a dues amenaces principals: l’expansió de ciutats i pobles en el seu hàbitat i la caça furtiva. La preocupació fonamental és l’estat de les seues poblacions salvatges, ja que si no es prenen mesures urgents sobre aquest tema, serem testimonis de la seua extinció.



BIOPARC València ha volgut realitzar una programació especial per a compartir amb els seus visitants el compromís amb la conservació d’aquesta espècie emblemàtica d’Àfrica. Des de les 11 a les 14 hores en diferents llocs del parc es desenvoluparan activitats com la Xarrada “*Twiga, els vigilants de la sabana”, taula amb mostres biològiques i la manualitat “Crea la teua màscara de girafa”. Totes elles per a donar a conéixer a les diferents espècies de girafes que habiten Àfrica i el seu grau d’amenaça. També es col·locaran cartells informatius durant tot el dia en la zona del palmerar.