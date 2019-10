Bioparc celebrava el Dia Mundial de l’Animal amb la sèptima edició de la Can-rrera!

Print This Post

Un esdeveniment amb molt d’èxit.

Al voltant de 500 participants amb els seus gossos i centenars de persones, animaren i manifestaren el seu suport a la Can-Rrera de Bioparc València per celebrar el Dia Mundial de l’Animal. Amb tots els dorsals esgotats, a les 9 del matí es donava l’eixida d’aquesta ja clàssica prova de 3 quilòmetres que ha recorregut zones naturals urbanes, inclòs l’interior de BIOPARC, fins a arribar a la meta situada en la plaça exterior del parc. Enguany el color blau de les samarretes per a les persones i mocadors per als cans mostrava l’entusiasme compartit i la trucada col·lectiva pel benestar animal.





La Regidora de Benestar Animal de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, i el President de la Germanor de Sant Antoni Abat, Rafael Garrote, han sigut els encarregats d’entregar els trofeus als guanyadors que en aquesta edició han sigut:

Categoria femenina: primera classificada Carmen Pemán amb la gossa Lola; i en categoria masculina: el primer a fer meta ha sigut Timoteo Maestro Moya amb la gossa Bel.la.





Els beneficis obtinguts es destinen a través de la Fundació BIOPARC a l’organització internacional Save the Rhino i la seua Rhino Dog Squad, un “esquadró” de gossos especialment entrenats per a ajudar a detectar i perseguir als caçadors furtius.





D’aquesta forma, la Ca-rrera és una manera d’exhibir la necessitat d’implicar a tota la societat en la conservació de la naturalesa i la seua rica biodiversitat, posant l’accent en aquestes espècies en perill d’extinció.