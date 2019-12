Bioparc d’enhorabona, naix una zebra!

Connect on Linked in

El nouvingut ja juga amb els altres animals que habiten amb ell.

Bioparc València ha viscut un dels moments més dolços fins al moment, el naixement d’un preciós poltre de Zebra de Grant en la zona que recrea la sabana. El parc d’animals està d’enhorabona amb aquesta nova benvinguda al parc.

El feliç esdeveniment s’hi ha produït en el grup reproductor del parc format pel mascle Zambé i el grup de tres femelles, les quals han parit enguany una cria cadascuna. La primera va ser un mascle a primers del mes d’agost, la segona una femella el mes d’octubre passat i, a punt de finalitzar l’any, ha arribat la tercera. El resultat és una impressionant i tendra escena de “naturalesa salvatge”, amb els tres poltres rondant i jugant, les mares prestant-los totes les atencions i, al mateix temps, rinoceronts, estruços i altres ocells amb les quals comparteixen recinte, mostrant la lògica curiositat pel nouvingut.

Bioparc es bolca i protegeix als animals que habiten allí, a més s’ha de dir BIOPARC és una reserva genètica d’aquesta emblemàtica espècie africana, perquè cal recordar que la zebra està inclosa en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) com “quasi amenaçada”, si bé cada vegada existeix major preocupació, ja que la seua població està en descens i en l’actualitat s’estima que només hi ha entre 150.000 i 250.000 individus.

Per altra banda, aquest cap de setmana, Bioparc fa temps que treballa en un dels esdeveniments més esperats previs al Nadal i que tindrà lloc aquest diumenge dia 15 a les 12 h en la plaça exterior del parc: la 15a Desfilada de la protectora AJUDA A PUJAR i la Fundació BIOPARC per a adoptar gossos abandonats. Un esdeveniment que suposa un punt de trobada de persones preocupades pel benestar animal i en el qual es posa l’accent principalment en la important decisió que suposa incorporar un animal a la nostra família, per la qual cosa, en cap cas, han de regalar-se mascotes com si foren “objectes”. Adopta, no compres!