Bioparc posa en marxa el protocol esperat per tots: els gelats i sorbets per a animals

Després de dues setmanes d’activitat, el balanç és molt positiu i es continua amb l’evolució en les mesures de seguretat, l’ampliació de serveis i la promoció de reobertura, tot això per a major comoditat dels visitants



Aquesta setmana ha començat el mes de juliol i amb ell les vacances de moltes famílies. I Bioparc també continua preparant-se per a l’estiu amb iniciatives refrescants i estimulants. Els animals i el seu benestar són els primers beneficiats perquè, a més de gaudir dels banys, regs que simulen pluja i ombres, ja reben saboroses sorpreses. El primer és la salut i, amb això, l’alimentació. Així que l’equip tècnic de Bioparc va implementar fa mesos la dieta especial d’estiu per a les diferents espècies, on es disminueix la càrrega calòrica i de prioritzen els aliments rics en aigua i vitamines.

Com a “extra” dins d’aquest protocol, cada any amb l’arribada de les temperatures més estiuenques s’incorporen els gelats i sorbets. Un esdeveniment que no sols és una apetitosa sorpresa per als animals, sinó que també meravella als visitants que el contemplen. Felins com a lleons o lleopards; xicotets carnívors com mangostes o suricates; diferents primats entre els quals destaca la família de goril·les i, per descomptat, els elefants, aquests últims capaços d’agafar amb increïble destresa utilitzant la trompa un gelat gegant i engolir-lo d’un mos. Tots ells reben els seus enriquiments ambientals amb els seus aliments preferits en aqueixos gelats “animals” que poden incloure peces de carn, insectes, trossos de verdures o fruites, sucs o muslis amb iogurt i broquetes de fruita simulant pols. Imatges que completen l’experiència que suposa endinsar-se en hàbitats africans que alberguen grups d’animals que es troben en perill d’extinció en els seus entorns naturals i que aquest estiu incorporen noves cries nascudes durant el baby boom de l’Estat d’Alarma.

Bioparc València, després de dues setmanes obert al públic, fa un balanç molt positiu. Les mesures especials implementades han permés recórrer el parc amb total comoditat seguint els cinc itineraris de sentit únic, assistir a l’exhibició educativa o menjar admirant les ja “famoses” vistes a la sabana que ofereix BIOPARC.

Per a facilitar la reserva d’entrades, s’ha ampliat l’aforament al 60%, amb diferents trams horaris que se seleccionen a través de www.bioparcvalencia.es. Es manté la promoció de reobertura, amb preus especials per a les entrades: 20 euros la general i 15 euros la infantil. Una manera d’integrar l’oci amb el compromís amb aquest projecte que és patrimoni de tots els valencians i donar suport a la conservació de les espècies en perill d’extinció.

La senyalística especial, les mesures higièniques i el reforç en l’atenció dels monitors, es complementen amb el pla especial amb els itineraris, normes i informació d’utilitat, que pot descarregar-se de forma anticipada a través de la web o al parc mitjançant un codi QR. Tot això per a incrementar la comoditat i qualitat de la visita.