Bioparc segueix amb els naixements de cries al seu parc.

Entre els naixements d’aquests últims dies destaca la niuada de cigonyes d’Abdim o pollets d’ànec acolorit i un ‘blesbok’.

La primavera sempre suposa una bona notícia per a la preservació de la biodiversitat del planeta i BIOPARC es fa partícip amb l’arribada de noves cries d’espècies amenaçades.

Des de fa pocs dies en la zona que recrea la Sabana Africana podem veure al costat del seu ramat a una cria de blesbok. Aquesta espècie, inclosa com en la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa amb preocupació menor i en un dels 40 programes de preservació d’espècies en els quals participa BIOPARC València, és un dels antílops que podem veure convivint en un recinte multi especie. Podem identificar al *blesbok pel color blanc dels seus rostres que contrasta fortament amb el marró vermellós dels seus cossos i per les seues banyes llargues i corbades, en forma de lira. La nounada és de color beix el que la distingeix dels adults.

Una altra espècie en la mateixa situació d’amenaça que el *blesbok i també inclosa en un Programa de preservació, és la cigonya d’Abdim que ha posat una niuada en la part alta de les roques de l’aviari. És un ocell migratori intra-africà que s’alimenta d’insectes. Solen fer posades de dues a tres ous i els pollets comencen a volar al cap de dos mesos de fer eclosió. I no gaire lluny, en les ries de la sabana contemplem a diversos aneguets seguint a la seua progenitora. En aquest cas l’espècie és l’ànec acolorit Un anàtid a mig camí entre els ànecs bussejadors i els de superfície. Es caracteritza per la seua gran grandària i per l’espectacular disseny nupcial del mascle que contrasta amb la femella adulta que presenta un plomatge summament discret. És un ocell de tendències més aviat vegetarianes i ha patit severament la desaparició o alteració d’alguns dels millors aiguamolls.