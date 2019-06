Bioparc substitueix tots els plàstics del seu parament per elements produïts amb materials naturals i compostables.

Print This Post

És el primer parc d’Espanya en dur a terme aquesta iniciativa.



Bioparc València té un gran compromís amb la conservació de l’entorn, és per això, que fa uns mesos va prendre la important decisió d’eliminar el plàstic d’un sols ús en els restaurants que es troben al parc. Bioparc és el primer parc d’Espanya en dur a terme aquesta iniciativa, a més, s’avançant-sa a la directiva europea que entrarà en vigor en 2021. La implantació d’aquesta destacada acció ha suposat substituir tots els utensilis del parament per elements idèntics i del mateix ús, però produïts amb materials naturals i completament compostables.



Per a comunicar i conscienciar a tots els visitants d’aquest canvi, es va posar en marxa la campanya “No tot és el que sembla. Això no és plàstic” i ha sigut un èxit. Des de febrer fins a finals de maig ha deixat d’utilitzar plàstic en 130.000 monodosis de salses, 41.000 gots, 38.000 coberts, 25.000 bols per a aliments, 16.000 culleres de gelat, 40.000 palletes i 40.000 tapes de refresc.



Amb això, a la contribució en la protecció del Medi ambient, cal afegir l’enorme satisfacció que ha suposat la reacció de les persones que durant aquests mesos han visitat BIOPARC i han mostrat la seua sorpresa per la qualitat i similitud dels productes amb els realitzats en plàstic i han traslladat el seu grat i felicitació per aquesta iniciativa pionera.



Tot el parament que hui pot veure’s en els restaurants de l’interior de BIOPARC, encara que semble plàstic, és compostable i en aquest període, prop de 30 metres cúbics de residus s’han depositat en els contenidors marrons de matèria orgànica que en 12 setmanes es converteix en compost per al cultiu o adob de sòls.



Una mesura més que reforça l’objectiu de “canviar conductes” i conscienciar sobre la necessitat de realitzar un consum responsable i sostenible amb el planeta.