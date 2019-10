Bioparc té una exposició sobre Goril·les al seu parc

Connect on Linked in

L’exposició es troba en la zona que recrea la selva africana.

València se suma als molts atractius de la seua visita una exposició fotogràfica que mostra trets i moments de les relacions i convivència dels goril·les que habiten el parc. Els treballs d’“Instantànies dels goril·les” han sigut realitzats pels fotògrafs Rafael Blanca Tracte i Pablo José Daniel Martorell i formen part d’un interessant reportatge on es poden admirar bellíssimes imatges que capten gestos, moviment, color i expressions amb un detall i qualitat excepcional.



Per a la mostra oferida per BIOPARC s’han seleccionat, 26 “obres d’art fotogràfic” en les quals els protagonistes són els dos grups de goril·les. El reproductor format pel mascle esquena platejada Mambie de 28 anys i tres femelles que han tingut totes cries a València. Ali té 19 anys i és mare de Félix, el bebé que va nàixer l’11 d’abril d’enguany i acaba de complir 6 mesos i Ebo que compleix 7 anys aquest mes i va ser el primer goril·la nascut en la Comunitat Valenciana; Nalani de 13 anys és mare de Virunga, que a l’agost va complir 3 anys; finalment, Fossey, que hui compleix 20 anys, és mare de Pepe, de 19 mesos. Aquesta “família” està inclosa en el Programa Europeu de Conservació (EEP) de Gorilla gorilla gorilla una de les espècies catalogades en “perill crític en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.



El Col·lectiu Solofoto està format per 120 professionals de la fotografia units per l’afany d’investigar la llum i les formes, el reportatge social, la foto de carrer i l’experimentació de nous estils estètics. I en aquesta mostra, han volgut expressar les diverses facetes del comportament, gestos, interacció entre els diferents membres del grup de goril·les i l’hàbitat que els acull. Han hagut d’armar-se de paciència per a aconseguir captar escenes inoblidables. Ha sigut necessari dedicar molt de temps a observar els goril·les per a captar amb molt d’art imatges destines a ser compartides en el mateix espai on es van realitzar, en les seues paraules: “Capturar i exposar en el mateix lloc és alguna cosa que mai abans ens havia ocorregut”.