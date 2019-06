Bioparc València acull un nou grup del mico més xicotet d’Àfrica, víctima del tràfic il·legal com a mascotes.

Print This Post

El mal que pateixen algunes espècies per causa dels furtius no solament afecta els grans i coneguts animals com a elefants, rinoceronts o goril·les. L’impacte de les màfies que mouen mundialment el tràfic il·legal d’espècies afecta també en moltes altres sobre les quals és necessari cridar l’atenció.

El talapoín del nord és el primat més xicotet d’Àfrica, amb una longitud de 32 a 45 cm i un pes mitjà de 0,8 kg en les femelles i 1,2 kg els mascles. Per la seua grandària i aspecte exòtic són molt atractius com a mascotes, la qual cosa promou que siguen brutalment atrapats i transportats en pèssimes condicions fins a Europa per a ser venuts en el mercat negre.

El talapoín està inclòs en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa i es tracta d’una espècie molt poc estudiada, per la qual cosa un dels principals objectius del Programa Europeu de Conservació és completar el llibre genealògic per a promoure la seua reproducció. El coordinador de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris d’aquest programa és el director tècnic i veterinari de BIOPARC Fuengirola.

BIOPARC compta en els seus dos parcs, València i Fuengirola, amb grups de talapoínes, en la seua majoria, procedents de decomisos, la qual cosa implica que és absolutament necessari el treball professional d’integració i creació de grups estables que permeta la seua rehabilitació i garantisca al màxim el seu benestar.