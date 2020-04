Bioparc València anuncia els guanyadors de l’edició “Mirades i expressions dels animals” de Fotoparc

Connect on Linked in

La Fundació BIOPARC s’ha posat en marxa un concurs per a compartir com imaginem el medi natural durant aquest estat d’alarma. Sota el títol “Com veus la naturalesa des de la finestra”

Bioparc València com a espai privilegiat on captar la bellesa de la naturalesa salvatge en perill i, a través d’ella, commoure per a cridar l’atenció sobre la importància de preservar-la, va posar en marxa el concurs FOTOPARC.

El seu objectiu era estimular l’art de la fotografia i compartir aqueixes imatges inoblidables i estimulants d’espècies amenaçades captades pels visitants.

A la fi del passat mes de març finalitzava el termini de presentació de les obres d’aquesta edició de FOTOPARC titulada “Mirades i expressions dels animals de Bioparc València”.

L’elecció no ha sigut res fàcil, perquè cal destacar la qualitat dels més de 400 treballs presentats. Les tres imatges guanyadores són realment inspiradores d’aqueixa protecció de la biodiversitat i a més són esperançadores per a tots.

El primer premi ha sigut per a Víctor Albero Monteagudo amb una foto d’una cria de mangabey de coroneta blanca en el pit de la seua mare; el segon per a Hermenegildo Antonio Martínez Rebenaque amb una instantània de zebra de Grant, on s’observa a la mare i el seu poltre; el tercer per a María Ángeles López Vilanova que ens acosta a Coco, el xicotet ximpanzé.

Les 3 fotografies premiades s’exposaran en les instal·lacions de Bioparc València una vegada obert al públic, però ja es poden contemplar en la web del parc i es publicaran en el Magazine Col·lectiu Solofoto.

Seguint aquesta línia de participació de la societat, des de la Fundació BIOPARC s’ha posat en marxa un concurs per a compartir com imaginem el medi natural durant aquest estat d’alarma. Sota el títol “Com veus la naturalesa des de la finestra”, està dirigit a persones de totes les edats, majors i xicotets. El terme «finestra» fa referència a totes aquelles portes, accessos i canals que tenim per a observar, admirar i contemplar la naturalesa, no sols les finestres i balcons, sinó també els dispositius a través dels quals la coneixem: telèfons intel·ligents, ràdios, televisors, tauletes, etc.