Bioparc València celebra el Dia Mundial del Rinoceront

La celebració té com a objectiu donar a conèixer la situación crítica en la qual es troba aquesta espècie.

El Dia Mundial del Rinoceront es va triar per a cridar l’atenció sobre el perill d’extinció que aguaita a aquest impressionant animal. Hi ha cinc espècies diferents de rinoceronts: dos d’elles són africanes, el rinoceront blanc i el negre i tres asiàtiques, el rinoceront de Sumatra, el de Java i l’indi. La situació és veritablement preocupant, perquè de totes elles quatre estan amenaçades i tres en risc crític. És per això que Bioparc celebra demà dissabte el Dia Mundial del Rinoceront amb activitats especials.



BIOPARC València té com a objectiu conscienciar a tots els seus visitants sobre la necessitat de conservar el medi ambient i sap que els esforços de conservació, tant in situ com ex situ, són imprescindibles perquè les poblacions de rinoceronts es recuperen i no siguem testimonis de la seua extinció. Però també és conscient de la importància que tots ens sensibilitzem amb aquesta realitat i per a això aquest dissabte 21 de setembre s’ofereix una activitat molt especial dirigida als xiquets i xiquetes que visiten el parc. També hi haurà cartells amb informació destacada de la biologia dels rinoceronts, del seu estat d’amenaça i població actual, dels seus principals perills i de les accions que s’estan duent a terme per a protegir-los.



Una jornada especial que espera gran èxit de participació.