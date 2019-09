BIOPARC València comença el nou curs amb una oferta educativa plena de “valor”

Una proposta desenvolupada per biòlegs i educadors basada en els continguts del currículum oficial de la Comunitat, que ofereix una variada selecció d’activitats, des de visites guiades a tallers pràctics i de diverses hores de durada o fins i tot jornada completa.

BIOPARC València comença aquest nou curs escolar amb la seua oferta d’“ensenyament en valors” desenvolupada pels biòlegs i educadors del parc, basada en els continguts del currículum oficial de la Comunitat Valenciana i adaptada a cada etapa lectiva. Amb ella persegueix que els alumnes visquen una experiència que canvie la seua mirada cap a l’entorn natural i el medi ambient per a comprometre’ls no solament amb la seua conservació, sinó també que es convertisquen en ambaixadors en el seu entorn familiar d’aquests comportaments respectuosos amb el planeta.

Aquest “valor afegit” que aporta el BIOPARC en les seues activitats educatives radica en dos eixos. El primer el mateix parc que submergeix als més joves en els hàbitats salvatges més bells i amenaçats i suposa una experiència inoblidable. El segon que les opcions formatives oferides cada any pel Departament d’Educació de BIOPARC València són molt variades i divertides. Des de visites guiades a tallers més experimentals o activitats de dia complet que combinen la visita al parc amb complements diversos com un passeig amb barca per l’Albufera, trobades amb els cuidadors d’animals o una pràctica de percussió. Entre elles, les clàssiques com a Viatge als aiguamolls o Aventura Infantil; unes altres molt útils per a ser conscients del nostre impacte en la naturalesa com Biosúper; o les noves Hall Escape per a primària, i Hall Escape: Laboratori d’espècies per a alumnes de secundària.

Aquest curs es continua oferint eines per al docent com el Carnet Anual Docent (CAD) perquè puguen preparar millor la visita de l’alumnat o les Trobades amb el Professorat cada primer i tercer divendres del mes de setembre a juny.

A més, el diumenge dia 20 d’octubre se celebrarà el Dia del Docent, amb activitats especials i exclusives per a tot el col·lectiu educatiu que vulga acudir.