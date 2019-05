Bioparc València commemora el Dia de la Biodiversitat

Print This Post

A més, obri les inscripcions per a l’escola d’estiu ‘Expedició Àfrica’ amb la temàtica ‘Viatge als regnes perduts’.

Bioparc València ha commemorat el Dia Internacional de la Diversitat Biològica en un moment en el qual se cern una amenaça d’una dimensió sense precedents en la història de la humanitat.

La Biodiversitat és un valor de gran importància per a les generacions presents i futures; la seua constant deterioració i estat actual urgeixen al compromís de tots a preservar-la.

De fet, en els últims 100 anys més del 90% de varietats de cultiu han desaparegut dels camps d’agricultors, la meitat de les races d’animals domèstics ja no existeixen, un milió d’espècies d’animals i plantes estan ara en perill d’extinció i moltes podrien desaparéixer en tan sols dècades, la qual cosa ha motivat que en molts àmbits es parle de “Sisena extinció”.

Amb motiu d’aquesta efemèride, BIOPARC València, que aposta per l’educació i conscienciació com a forma de compromís amb el manteniment d’aquesta diversitat biològica, ha preparat una sèrie d’activitats especials per a aquest dissabte 25 de maig, que se celebra igualment el Dia d’Àfrica.

A més, Bioparc ha obert el període d’inscripció per a l’edició d’estiu de la seua escola de vacances “Expedició Àfrica” que, del 21 de juny al 20 de juliol, permet gaudir als xicotets de la casa del seu temps d’oci envoltats de naturalesa salvatge.