BIOPARC València commemora el Dia del Medi Ambient amb el naixement d’un primat en greu perill d’extinció

Connect on Linked in

Coneguts com a “micos de la ratlla en l’ull”, el nou “bebé” consolida al parc valencià en la conservació del mangabey de coroneta blanca, inclòs en la llista roja de la UICN. La Fundació BIOPARC reforça el compromís amb la protecció d’aquesta carismàtica espècie de primat africà amb la col·laboració en projectes de conservació in situ

Nacions Unides va declarar el 5 de juny com el Dia Mundial del Medi Ambient. Una data que serveix per a cridar l’atenció sobre la nostra relació amb la naturalesa i el nostre entorn. Enguany es marca com un punt d’inflexió amb el lema “ reimagina, recupera, restaura ” perquè “som la generació que pot fer les paus amb la naturalesa”. A més, precisament aquest dia arrancarà el Decenni de les Nacions Unides sobre la Restauració d’Ecosistemes (2021-2030).

BIOPARC va nàixer amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de conservar la naturalesa i s’uneix a aquesta crida de Nacions Unides que proclama: “És el nostre moment”. I just aquesta setmana no podia celebrar-se de millor forma, amb una nova vida, especialment en tractar-se d’una espècie en greu perill d’extinció. El nou “bebé” és un mangabey de coroneta blanca (Cercocebus lunulatus) i ja es troba a la vista del públic sota les contínues cures de la seua mare l’encoratjador nom de la qual és Hope.

Aquesta peculiar espècie de primat africà se’l coneix com a “mico de la ratlla en l’ull” i està inclosa en la tristament famosa llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la

Conservació de la Naturalesa) com “En perill”. En la naturalesa la seua presència està

restringida a la part nord del golf de Guinea, en la costa occidental del continent, zona classificada com a “calenta” per la seua biodiversitat. En aquest sentit, les accions de conservació ex situ que es duen a terme amb els programes de reproducció en captivitat en els quals participa BIOPARC, suposen un pilar importantíssim en la supervivència de l’espècie. L’altre pilar és la preservació in situ que es realitza a través de la Fundació BIOPARC amb el projecte WAPCA a Ghana.