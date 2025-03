BIOPARC València obri les inscripcions per a l’Escola de Pasqua “Expedició Àfrica”

Obert el període d’inscripció de l’Escola de Pasqua “Expedició Àfrica” del Bioparc.

Esta proposta s’ha convertit en un clàssic i ofereix a les famílies una alternativa d’oci durant les vacances.

L’escola mantindrà el format de “Cursos d’especialista en animals”, permetent aprofundir de manera monogràfica en el coneixement d’algunes de les espècies més emblemàtiques del parc, en esta ocasió, girafes, cocodrils, àguiles i goril·les.

Dirigit a participants nascuts entre 2013 i 2019, “Expedició Àfrica” acosta la bellesa de la vida salvatge a la societat per a motivar un sentiment de protecció cap a la natura, amb l’objectiu de connectar directament amb la infància. Així, BIOPARC es converteix en un espai fonamental de divulgació i educació mediambiental. Participar en “Expedició Àfrica” suposa fer realitat el somni de descobrir com és un BIOPARC “per dins”, implicant-se en algunes de les tasques que es duen a terme per a garantir el màxim benestar dels animals.

El parc desenvolupa esta iniciativa d’oci educatiu des de la seua obertura fa 17 anys, amb tres edicions cada any coincidint amb les vacances escolars. Les dates de la primera edició del 2025 seran del 22 al 25 d’abril.