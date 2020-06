BIOPARC València #PerLaNatura en el dia del medi ambient

Connect on Linked in

El parc valencià se suma al moviment promogut per Nacions Unides que enguany se centra en la protecció de la biodiversitat fent la crida “sé part de la solució”



Hui es commemora el Dia Mundial del Medi ambient i, des de la primera celebració en 1974, s’ha convertit en una cita imprescindible per a recordar la necessitat de conservar la naturalesa. Cada any es posa l’accent en un problema i en 2020 la pèrdua de biodiversitat centra totes les accions, perquè la ruptura de l’equilibri natural repercuteix en la salut del planeta i en la salut humana.

En el moment actual, aquesta efemèride hauria de tindre un impacte major. Augmentar la consciència mediambiental i fomentar l’acció global en la protecció de la naturalesa ja no és un consell, sinó que és un imperatiu de supervivència. L’ONU adverteix que la naturalesa està “a la vora del col·lapse” i que un milió de plantes i animals s’enfronten a l’extinció si no passem a l’acció per a evitar-lo.

Des de Bioparc València, en la seua aposta per l’educació i conscienciació com a forma de compromís amb actituds responsables, continuem recordant que la majoria despecies animals que alberguen estan en perill d’extinció per l’acció humana. La pèrdua d’hàbitat per la desforestació per a l’agricultura, assentaments o extracció de minerals; el comerç il·legal d’espècies, la caça furtiva, la sobreexplotació de recursos o les diverses conseqüències derivades del canvi climàtic són només alguns exemples.

Nosaltres som el problema i també podem ser la solució. Molts dels nostres gestos quotidians, sumats a nivell planetari, converteixen la nostra manera de vida en completament insostenible. Autèntiques amenaces per a l’existència no sols dels animals i plantes, sinó també per als humans. Sens dubte, estem en un any que no oblidarem i hui 5 de juny, és la millor ocasió per a sumar-nos a aqueix moviment #PorLaNaturaleza promogut per l’ONU.

Des de Fundació Bioparc fa unes setmanes a través d’un vídeo molt gràfic que mostra les conseqüències de les nostres accions, ens uníem a les veus científiques que encoratgen a defensar de la salut del planeta com a manera de protegir la nostra salut.

El babyboom que aquesta primavera acull Bioparc ha de despertar el sentiment de protecció d’aquestes espècies en perill d’extinció i motivar aqueix canvi d’actitud cap a la conservació de la biodiversitat. Coneixem la resiliència de la naturalesa, però tenim l’obligació de donar-li una oportunitat com a compromís amb les generacions futures.