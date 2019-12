Bioparc València, referent en conservació 2019

També ha sigut distingit amb el premi al millor Parc de Naturalesa a Espanya en els PAC Awards.

BIOPARC València va ser l’amfitrió de la Conferència Anual de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), en la qual 900 experts en conservació de la biodiversitat, van compartir els últims descobriments i aportacions, així com els reptes de futur en l’àmbit de la preservació de la naturalesa a nivell global.



També ha sigut distingit amb el premi al millor Parc de Naturalesa a Espanya en els PAC Awards. I ha aconseguit ser el primer parc a eliminar completament els plàstics d’un sol ús del parament i utensilis dels seus restaurants, avançant-se a la directiva europea de 2021.



Durant aquest any el parc s’ha consolidat com a plataforma d’educació, divulgació i protecció de la naturalesa desenvolupant actuacions com: La celebració de dies especials entre els quals han destacat: medi ambient, biodiversitat, ocells migradors o la Bat Night.



Per altra banda, les promocions ”amb causa” com BIOdías, on tots els visitants van participar amb 1 euro en la conservació de les ratapinyades. Accions lúdic-formatives com les escoles de vacances de Pasqua, Estiu i Nadal; milers de visites escolars o el Poblat de les Haimes. La participació en més de 40 programes internacionals de conservació ex situ, on s’han produït arribades, trasllats i naixements. S’han tingut en compte mesures per a millorar el benestar animal i la sostenibilitat del parc com les intervencions en els recintes exteriors i interiors de goril·les o la instal·lació d’una caldera de biomassa per a calefactar les instal·lacions de manera autosuficient. Com també els esdeveniments solidaris “amb causa” com la Carrera en Ramat, la Can-rrera i les desfilades per a adoptar gossos abandonats que impliquen la societat en el compromís amb el medi ambient i el benestar animal.



I no podem oblidar els moments més dolorosos per a l’equip de BIOPARC, quan s’ha enfrontat a la pèrdua d’animals tan volguts com Che, la girafa nascuda en el zoo de Vivers en 1995 i referent durant 24 anys per a milers de valencians, els bessons de ximpanzé nascuts aquest mateix any o el lleó Teimoso.