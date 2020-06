Bioparc València torna aquest dijous 18 de juny amb entrades a un preu especial de 20 €

15 euros serà la entrada infantil i és necessari fer la reserva anticipada on line amb l’elecció de dia i hora

Bioparc València torna a obrir les seues portes després de tres mesos tancat al públic. Una obertura que es fa amb tot l’entusiasme perquè durant aquest temps s’ha estat treballant per a conservar el parc en condicions òptimes i amb l’equip bolcat a garantir el benestar animal. L’objectiu ha sigut que els milers d’animals de centenars d’espècies es mantingueren aliens a tot el que ocorria en l’exterior, gaudint com sempre dels diferents recintes que recreen els seus hàbitats d’origen.

Ara és el moment que els visitants tornen a sentir l’emoció de contemplar la naturalesa salvatge i per a això Bioparc torna amb més atractius que abans. El babyboom d’aquesta atípica però esplendorosa primavera ha portat precioses cries de diverses espècies, algunes en perill crític d’extinció i l’última, el bebé hipopòtam, que ja joguineja envoltat de peixos. I el més important, Bioparc torna com un espai d’oci responsable, amb unes instal·lacions de naturalesa a l’aire lliure, oferint un lloc segur i saludable amb tots els nous requeriments d’higiene.

Les mesures especials d’aquesta primera etapa en l’obertura impliquen:

El control d’aforament que es limita a menys del 35%, 2.200 persones en total, encara que les autoritats permeten fins a un 75%. Per a facilitar l’accés i garantir la comoditat de les persones en planificar la visita, serà necessari reservar l’entrada, almenys amb 24h d’anticipació, a través de www.bioparcvalencia.es per a triar la data i l’hora preferida.

El horari serà de 10:30h a 19:30h amb accés en intervals de 30 minuts, sent l’última entrada a les 17.30h.

5 itineraris de sentit únic permetran recórrer amb comoditat tots els hàbitats recreats: Sabana, Madagascar, Selva equatorial, Cova de Kitum i el Llac dels Elefants.

A més a través d’un codi QR es podrà descarregar el pla del parc amb els itineraris i les recomanacions de la visita.

Els espais coberts, edificis o àrees singulars tindran un aforament limitat al 35% de la seua capacitat, amb personal addicional per a informar i vetlar pel manteniment de la distància de seguretat.

La visita comptarà també amb serveis de restauració i botiga i es desenvoluparà amb les condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social establides per les autoritats:

Tota la instal·lació i els seus equipaments seran periòdicament desinfectats i higienitzats. Es complirà la distància de seguretat de 1,5m. senyalitzada en els espais requerits com a zones d’accés.

Es recomana el seu ús de la mascareta en els espais oberts i serà obligatòria en el cas que no es puga assegurar la distància mínima de seguretat i en recintes tancats.

A més hi haurà punts de desinfecció amb gels hidroalhocólicos per tot el recorregut.

Des de Bioparc s’apel·la a la responsabilitat personal dels visitants i es posa l’accent que s’ha de respectar en tot moment les instruccions indicades pel personal perquè tot funcione perfectament.

Han volgut facilitar aquesta “volta” amb preus especials de 20 euros per a les generals i les infantils de 15 euros.Per a les persones que tenen la passada anual B! també s’ha disposat una operativa especial de reserva de visita anticipada. I per a tots els que desitgen visitar amb freqüència el parc com un espai d’oci habitual, tenen a la seua disposició diferents modalitats amb ofertes especials per a les famílies com la Passada Rajada des de 26,6€ l’infantil per a tot un any.