Bioparc València viu el Nadal!

Diverses activitats per a tots i totes els visitants.



BIOPARC València celebra el Nadal amb diferents activitats, una d’elles la visita als recintes de diverses espècies animals d’un Pare Noel molt especial per a entregar els seus regals. El Director de l’Àrea Social de la Fundació Cent Anys del Llevant UD, Vicente Herrero, en un any tan destacat per a l’entitat esportiva, ha volgut sumar-se a aquest tradicional esdeveniment i ha repartit els paquets i sorpreses als animals i ha atés la curiositat i desitjos dels xiquets i xiquetes.



L’esdeveniment ha estat un dels més il·lusionants, ha entusiasmat a les famílies amb una imatge inoblidable per als més xicotets, els animals han gaudit del moment sorprenent-se amb tot l’inesperat que trobaven a la seua eixida. Lleopards, ximpanzés, goril·les, elefants i suricates han tingut hui la seua celebració nadalenca amb adorns nadalencs i caixes de regals plenes de joguets i els seus menjars favorits. Especialment emocionants han sigut els moments protagonitzats pels xiquets com el ximpanzé Coco i els goril·les Pepe, Virunga i Félix i també el seu germà major, Ebo.



En l’exterior del parc, en la plaça d’accés al costat de l’elefant Escipió, nombroses famílies gaudien d’un oci lúdic-formatiu, obert i gratuït en el Poblat de les Haimes que podrà visitar-se fins al 5 de gener. Tallers, jocs, pinta cares i altres activitats i l’espectacular Haima Real, on s’allotja l’Emissari dels Reis Mags perquè els més xicotets li entreguen les seues cartes.