Bombers i brigadas forestals de la Diputació de València col·laboren en una crema controlada en en cultius abandonats pròxims a les vinyes

Les Brigades forestals de Divalterra, al costat d’efectius del Consorci de Bombers de València i unitats de Bombers Forestals de Generalitat, han dut a terme cremes controlades a Sant Antoni de Requena després de les peticions dels agricultors locals.

Esta zona pateix una superpoblació de conills que afecta l’agricultura, provocant importants danys en les vinyes. Les cremes controlades s’han realitzat fonamentalment en cultius abandonats pròxims a les vinyes, i d’esta manera, s’ha aconseguit allunyar la població de conills de la terra cultivada.

Les operacions de crema han sigut dirigides pel Tècnic Forestal del Consorci de Bombers de València Raúl Quílez. L’operatiu ha estat recolzat per agents mediambientals per a delimitar les parcel·les a cremar, i del personal del servici de manteniment de Carreteres per a realitzar el control de trànsit de la carretera que discorre al costat de les zones de crema.No és la primera vegada que es realitzen aquest tipus de cremes controlades, que tenen ja una llarga trajectòria.

La col·laboració de les brigades forestals de la Diputació de València en les cremes controlades dirigides pel Consorci de Bombers és una pràctica habitual.

Cal esmentar que l’alumnat dels Cicles Formatius de l’Escola de Viticultura i Enologia de Requena, que pertany a la Diputació de València, va poder presenciar els treballs durant l’execució de la crema controlada.