Un any més comença la campanya de venda de petards per a Falles



Les tendes de pirotècnia s’afanyen a omplir els magatzems de material

Les Bombetes per als més menuts, es converteixen una vegada mes en les protagonistes de les Falles, és important conéixer la normativa i sobretot respectar-la

Els gerents de les tendes estan obligats a complir aquesta normativa i sobretot de demanar el carnet d’identitat als menors de divuit anys