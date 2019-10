Bona acollida de les primeres Jornades LGTBI+ a l’Alcúdia

Connect on Linked in

Els ponents destaquen la necessitat d’avançar en el coneixement i drets del moviment LGTBI

El dijous 17 i divendres 18 d’Octubre varen tindre lloc a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia les primeres Jornades LGTBI+ organitzades per Compromís per l’Alcúdia. Aquestes Jornades que pretenen ser de caràcter anual, varen sorgir amb la presentació del treball final de grau d’un dels membres de l’organització i que amb el pas dels mesos i amb l’ajuda de l’organització LAMBDA, van acabar sent unes Jornades de caràcter reivindicatiu e informatiu on es varen tocar diversos temes dins el marc del moviment LGTBI+, amb l’objectiu d’informar la gent de l’Alcúdia, de les poblacions del voltant i, en definitiva, de totes les persones que hi van acudir respecte a les orientacions sexuals no normatives.

El dijous 17 d’Octubre després de la inauguració de les Jornades, a càrrec de la regidora Mercé Sampedro, es van iniciar les ponències amb la visualització d’un curt anomenat Mother Knows Best seguit d’una xerrada sobre diversitat sexual, on s’explicaren les diverses sexualitats i formes d’estimar i d’identificar-se a càrrec de Cristian Ramon, membre de LAMBDA. Més tard es va produir la visualització del curt “Yo Soy Álex”, que tracta sobre la vida d’un xic transsexual a Barcelona i com és la seua vida. Al curt el va acompanyar Raquel Mayordomo, qui va presentar l’espai “Experiències Trans”, on va parlar sobre com és la vida per a una persona transsexual i tots els obstacles que han de viure.

El divendres 18 d’Octubre es va encetar amb una xerrada de Cristian Ramón sobre LGTBIfòbia i serofòbia, on va aprofundir en els diferents estigmes que la societat encara hui té respecte a la població LGTBI+ i la gent portadora del VIH. Seguidament, Adrià Granero, graduat en Filologia Alemanya, va presentar una ponència que es va centrar al seu treball anomenat: “Persecució dels homosexuals al tercer Reich: Silenci i Record”. La cloenda va anar a càrrec de la regidora i portaveu de Compromís per l’Alcúdia Vero Roig.

Els organitzadors de les jornades valoren molt positivament la gran recepció que es va tindre i ja està pensant en la pròxima edició on esperen que les Jornades es consoliden com un espai d’integració i d’informació per defendre els drets de les persones LGTBI+.