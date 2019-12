Bona notícia: s’aprova la Llei de Pressupostos 2020

Connect on Linked in

Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, destaca que és una molt bona notícia.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assegurat en el Ple del Consell que “l’aprovació del projecte de Llei de Pressupostos per a 2020 és una molt bona notícia per al Consell”. Oltra ha insistit que el projecte de Llei de Pressupostos per a 2020, ratificat el dijous per les Corts, “representa a aquest Consell” i són “el senyal d’identitat d’aquest Govern”.

Oltra ha remarcat que els Pressupostos per a 2020 són “l’eina de treball més important que tenim per a posar en marxa i seguir amb aquestes polítiques que posen en el centre a les persones i que milloren la vida de la gent”.

En la seua opinió, “és lògic que en governs plurals hi haja diferents visions sobre una mateixa problemàtica”, però això dona peu al fet que s’acorde i es dialogue, però “no deriva en una divisió”.