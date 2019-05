Bona vesprada, Sueca rehabilita l’emblemàtic Passeig de l’Estació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca rehabilitarà diferents elements del parc i repavimentarà un tram de la zona de terra del passeig

L’Ajuntament de Sueca ha engegat les obres de renovació de l’emblemàtic Passeig de l’Estació, que tenen per objectiu principalment la restauració del templet i del mapa d’Espanya que hi ha al centre, la neteja del monument al Mestre Serrano, a més de la pavimentació de dues zones del parc i la substitució del tancat de l’àrea de jocs infantils. L’actuació de reforma està pressupostada amb 108.082,48 € que es costejaran íntegrament amb fons municipals.

La primera de les actuacions a les que s’està procedint esta setmana és a la substitució de la tanca metàl·lica que superava els 2 metres d’altura del recentment remodelat parc infantil, per una bardissa més baixa i amb colors. La regidora de Serveis Municipals en funcions, Pilar Moncho, ha explicat que este servei serà dels primers en rehabilitar-se perquè les xiquetes i xiquets puguen gaudir-lo el més aviat possible, tancant així el projecte de remodelació del mateix.

D’altra banda, Julio Serra, regidor d’Obres en funcions, ha presentat les actuacions que es portaran a terme en la resta d’elements del passeig. Els treballs de rehabilitació del templet consistiran en la consolidació estructural i substitució de la coberta per a dotar a l’edifici d’una major seguretat, i així posar-lo en ús, ja que l’estat de conservació del templet és bo, llevat de l’estructura superior i el seu sostre. Pel que fa al monument del Mestre Serrano es pal·liaran les humitats causades per l’aljub que es troba baix del monument, demolint el tancat i omplint-lo de grava. D’esta manera s’impedirà el pas d’humitats al monument, deixant-lo a peu de carrer, i descobrint l’altura original de l’obelisc.

El mapa en relleu es restaurarà decapant la pintura i refent els motles que siguen necessaris per a reposar les parts deteriorades, procedint al rejuntat entre les peces que el conformen i aplicant una capa de resina per protegir la nova pintura. A més a més, es revisarà el sistema de font, que alimenta els rius, perquè torne a funcionar l’aigua que corre per ells. Tots estos treballs es realitzaran i supervisaran per un restaurador capacitat per a tal finalitat i per la direcció facultativa.

Finalment, es preveu la pavimentació de la zona de terra frontal al CEIP Carrasquer, junt a l’entrada principal. Esta actuació ve determinada per la contínua demanda de la comunitat educativa i de les famílies usuàries de la zona de jocs. En esta mateixa vorera, s’alliberarà de la pavimentació les arrels dels arbres annexos a l’edifici, deixant com a zona enjardinada el voltant d’estos. Les obres de pavimentació estaran incloses també dins de les polítiques d’eliminació de barreres arquitectòniques i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.