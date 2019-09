Bonig a Puig: “Els espanyols votarem el 10-N perquè Sánchez vol lluny a Compromís i Podemos i vosté els té dins”

Connect on Linked in

Després de set mesos Puig torna a les Corts i amb ell “tornen les retallades, torna l’atur, torna la crisi econòmica i torna el balafiament i els endollats”

· “Els valencians demanen a Puig que retallada dels 17 milions en endollats, de les subvencions que dóna al seu germà o dels 1,3 milions que va perdonar a una empresa on té interessos”

· Recorda a Puig les dades que evidencien la “pèssima gestió econòmica” del Consell que han portat al seu propi conseller d’Educació a reconéixer que amb el PP la Comunitat estava millor

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha assenyalat que els espanyols anirem a votar el 10-N perquè el President del Govern Pedro Sánchez “vol lluny a Podemos i a Compromís” mentre el President de la Generalitat “els té dins”.

Bonig ha qüestionat en la Sessió de Control al President que el Consell estiga preparat per a afrontar la recessió econòmica que s’aveïna amb un Govern dirigit per un President, Ximo Puig, “incapaç de controlar als seus socis”. “Com gestionarà a cinc milions de valencians sinó és capaç de gestionar el seu propi Consell, un Consell on hi ha deslleialtat manifesta”.

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha enlletgit al President que haja tornat “després de set mesos” i torna “per obligació”. Així, ha assenyalat que amb el President tornen també les retallades, torna l’atur, torna la crisi econòmica i torna el balafiament i els endollats.

En aquest context, ha assenyalat que “mentre Puig no paga als centres de menors ni als centres especials d’ocupació, col·loca a 330 càrrecs i endollats. Mentre no paga a les residències de majors, li dóna mig milió d’euros en subvencions a les empreses del seu germà i mentre cobra interessos als centres de menors pel deute que manté amb ells perdona deutes de l’IVF per a rescatar empreses on el President té beneficis”.

En aquest sentit, Bonig ha instat a Puig a “no fer com Zapatero i negar la crisi com va passar en 2008, parlant de brots verds” quan la Comunitat Valenciana va ser l’única que va liderar la creació d’atur en un mes com a juny, la comunitat on hi ha més treballadors afectats per un ERE, mentre cauen les matriculacions, la creació d’empreses i l’única cosa que puja són els concursos de creditors.

“Mentre tot això passa ací fora, Puig es gasta els diners dels valencians a pagar una entrevista en un mitjà britànic, uns diners que solucionaria molts problemes dels ciutadans d’aquesta Comunitat”, ha assenyalat. Així, ha recordat que l’operació Púnica investigava la utilització de diners públics per a millorar la hipoteca i la imatge de càrrecs públics.

En aquest context, Bonig ha instat a Puig que explique d’on retallarà els 1.500 milions que demana el Govern de Pedro Sánchez. “La gent demana que retallada dels seus assessors dels seus endollats, dels 17 milions en assessors, dels diners que li està donant en subvencions al seu germà o dels 1,3 milions que li ha perdonat a empreses privades on té interessos”.

“Retallada dels seus privilegis però no dels drets dels valencians i reclame el que ens correspoponde, un finançament just”, ha reclamat. Així, ha recordat que Puig ha passat d’avançar les eleccions per a reclamar el finançament a amagar al conseller d’Hisenda, Vicent Soler i li ha recordat que fins al seu conseller d’Educació reconeix que es vivia millor amb el PP. “No hi ha lleialtat institucional en el seu Govern i, sinó pot controlar al seu Consell, com controlarà una comunitat de 5 milions d’habitants?”.