Bonig acusa a Puig de “no tindre cap pla sanitari ni econòmic davant la quarta ona”

Isabel Bonig assenyala que amb el Botànic “la sanitat pública es col·lapsa per falta de gestió”

“Mentre hem batut tots els rècords en la tercera ona, Puig segueix sense gestionar”

Mostra el seu suport a la Policia, la delegada del govern i Consuelo Ordoñez

Bonig ha indicat en la sessió de control que la Comunitat “ha batut tots els rècords en aquesta tercera ona i no sabem com afronta l’arribada de la quarta ona. El passat cap de setmana van anunciar que tenien els tres grans llocs de vacunació. Tres infraestructures de modernitat que hui representen l’esperança dels valencians en la vacunació i, per cert, construïdes totes pel PP: la Ciutat de les Arts, l’Auditori de Castelló i la Ciutat de la Llum a Alacant. Mentrestant, el Botànic el que ofereix són hospitals voladors descapotables que només han servit com a casa refugie de felins sense sostres. Han passat 43 dies des que li vaig advertir que els hospitals no reunien els requisits i encara no ha ensenyat aqueixos informes. No sabem si arribaran les vacunes a temps per a l’estiu o si té preparat el personal sanitari per a la vacunació”.

Isabel Bonig ha indicat que “no hi ha hagut pla ni gestió ni econòmica ni sanitària. Mentre els valencians s’arruïnen i perden el seu patrimoni i la seua salut, Puig i els seus intocables no ha renunciat a cap dels seus drets. Més enllà de la unitat i la comprensió, la gent vol gestió i fets”.

La presidenta popular ha plantejat una sèrie d’incògnites davant la quarta ona: “què passarà amb la falta de llits UCI que ha sigut un dels problemes de l’alta taxa de mortalitat en la tercera ona; o d’on traurà als sanitaris per a la vacunació si coincideix un altre pic de la pandèmia, si dels hospitals o dels centres de salut que estan col·lapsats; o si estan estudiant de veritat la implantació dels diferents ceps amb els condicionants que té la Comunitat; o si prendrà mesures per a l’entrada en la Comunitat de gent de fora i nosaltres sense vacunes; o quan arribaran d’una vegada les promeses ajudes, ajudes directes en vena de veritat; o quan ens ensenyarà els informes tècnics que avalen el tancament de l’hostaleria”.

Bonig ha afirmat que “no sabem quan faran el sistema de rastreig i els test massius a tothom que és l’única manera de controlar la pandèmia. Davant el col·lapse del sistema públic, la gent que pot acudeix a la privada i qui no pot la condemnen a l’espera. Sanitat pública de qualitat, amb vostés no”.

La presidenta popular també s’ha referit a l’Hospital de Torrevieja. “Vaig acudir a Torrevieja per a reunir-me amb el comité d’empresa perquè vostés no ho fan. Diga si mantindrà la mateixa cartera de prestació i qualitat assistencial, si la fórmula jurídica per als treballadors serà pública o serà personal a extingir. Potser és que els treballadors de l’Hospital de Torrevieja no coneixen les paraules màgiques per a obrir les portes per a rebre subvencions de la Generalitat: clin, clin. Les portes de l’infern judicial que encara que algunes tracten de tancar-les, nosaltres les mantindrem. Segon avís, al tercer mocador verd”.

Bonig ha volgut recordar a les víctimes per la pandèmia i ha mostrat el seu suport a la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a la senyora Consuelo Ordoñez “enfront dels atacs de televisió pública valenciana que mai hauria de comparar a les víctimes amb els condemnats per fer costat al terrorisme. Aquest és un poble de llibertat però mai de terrorisme i confrontació. No ens representa”.