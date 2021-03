Bonig acusa Antifrau de posar traves al lliurament de documentació sobre el clan dels Puig

Connect on Linked in

Un informe jurídic de les Corts avala les dues sentències del TSJCV i el Suprem que obliguen Antifrau a entregar el sol·licitat pel PP

· “Amb la gestió de residus es demostra que en el Botànic són uns pèssims gestors”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha acusat Antifrau de continuar posant traves al lliurament de documentació sobre el cland e els Puig”.

La presidenta popular ha indicat després de la Junta de Síndics de les Corts que “hi ha un expedient en relació a un tema i a una família concreta, el clan dels Puig, que no hi ha manera que ens donen la documentació, ni Antifrau, ni Transparència. Ara, després d’obligar-lo el TSJCV i el Suprem a l’Agència Antifrau a entregar la documentació sol·licitada pels diputats del PP, els serveis jurídics de les Corts han emés un informe en el qual ens donen la raó. Quan posen tantes traves ens preguntem què hi haurà en aqueixos expedients que al final ens els hauran d’entregar”.

Isabel Bonig ha explicat que “volem aqueixos expedients i que Antifrau complisca amb la llei. Qüestionar la justícia quan les coses no van bé no és bo. Dos tribunals i ara un informe de la cambra l’obliguen a entregar la documentació i posen de debò dificultat al senyor Llinares. Si es qüestionen els fonaments de dret és perillós. Dóna la sensació que boicotegem i torpedinem i no és així. No ens deixen una altra opció que acudir als tribunals perquè ara ja no es vol investigar res. En aquest sentit ha recordat que el PP ha interposat 130 recursos en el TSJCV perquè no ens donen documentació, per vulneració drets fonamentals”.

Bonig s’ha referit al pròxim ple en el qual el PP interpel·larà al Consell sobre gestió de residus. “Està sent una mica caòtic i sorprén el silenci sobre el trasllat de residus a les cementeras. Mentre els residus sanitaris estaven emmagatzemats en Fira València, els malalts estaven en unes carpes que se les emporta el vent. Encara sort que venien a rescatar a les persones. Amb els residus es demostren que són uns pèssims gestors i que ara fan tot allò que criticaven”.

El PP també preguntarà sobre Fira València, l’increment de víctimes de gènere en la Comunitat Valenciana i les mesures restrictives en gimnasos i centres esportius. El que necessita el sector de l’hostaleria és suport, suspensió en el pagament d’impostos, menys reducció i ajudes directes en vena i en una quantia que almenys puga cobrir el 50% de la facturació.

Sobre els hospitals de campanya, Bonig ha assenyalat que “el passat 13 de gener de 2021 li vaig ensenyar informes al president de la Generalitat sobre l’estat dels hospitals de campanya. Hui és el dia en què ningú ha ensenyat informes que demostren que les carpes reuneixen tots els requisits per a ser utilitzades. Als hospitals de campanya posem sobre la taula possibles irregularitats. Per això li vaig advertir a la consellera Barceló que assumisca les seues responsabilitats, no les d’uns altres. Ací falten llits UCI, l’adjudicatari diu que se li deuen quantitats, i no sabem els modificats qui els ha decidits… no s’estan donant explicacions i tampoc ens donen la documentació. Diuen que hi ha informes favorables però no els hem vistos”.

Respecte al 8-M, Bonig ha indicat que hi ha “mil maneres de reivindicar el 8M i els vertaders problemes de les dones. No poden haver-hi actes massius quan segueixen les restriccions. Estem cansats de tanta xerrameca de l’esquerra, la defensa de la dona es demostra amb fets”.