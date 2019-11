Bonig adverteix que no permetrà que el govern ataque el dret dels pares a triar el tipus d’educació

Connect on Linked in

La síndica popular adverteix a Celáa que “això no és Cuba. Estem davant un atac claríssim a la llibertat”

15. novembre. 2019.- La Síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “el PP acudirà als tribunals si les amenaces de la ministra Celáa es compleixen”.

Bonig ha assenyalat que “la ministra d’Educació en funcions Celáa ha fet el mateix que fa ací el tripartit amb el PSPV; Podemos i Compromís. Quaranta sentències en la Comunitat Valenciana avalen que la política educativa del senyor Puig és un atac frontal a Constitució i al dret fonamental dels pares a l’hora de triar lliurement el tipus d’educació i la llengua en què volen educar als seus fills”.

Per a la líder popular “la ministra cedeix davant el xantatge dels podemistas i els nacionalistes i trauen la vertadera vena socialista, que és atacar a la llibertat dels pares”.

Isabel Bonig ha manifestat que “el dret avala la llibertat i les paraules de la ministra ignora totes les sentències del TC i el Suprem perquè aquest és un tema sobre el qual s’han pronunciat en repetides ocasions perquè el dret d’educació està reconegut a les famílies, el tipus de formació, la llengua vehicular i la formació religiosa o l’alternativa que volen per als seus fills. Està recollit en l’article 27.3 de la Constitució”.

“Estem davant un atac claríssim a la llibertat –ha afegit-. Pretenen una societat totalitària de pensament únic que sempre és el que ha volgut l’esquerra. Ho ha fet el nacionalisme d’esquerres a Catalunya, a Navarra, al País Basc, a les Illes Balears i ací, on portem quatre anys d’aqueix sectarisme que està impregnant les aules, l’educació i també altres àmbits d’activitat”.

Isabel Bonig ha advertit que “aquest és el govern que ens espera. Nosaltres continuarem lluitant per a garantir aqueix dret constitucional que els pares puguen triar el tipus d’educació, la llengua i la formació religiosa o ètica que vulguen. Això no és Cuba. Això és Espanya i en un estat social i democràtic on impera la llei existeix un dret a l’educació basat en la llibertat. Aquesta és la diferència entre el PP i tota l’esquerra. Nosaltres donem llibertat i l’esquerra pretén usar l’educació com a arma d’enginyeria social. Nosaltres ho hem combatut en la Comunitat Valenciana i continuarem. Som l’únic partit que ha anat als tribunals en la defensa de la llibertat dels pares”.