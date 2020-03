Bonig: “Amb l’exempció del valencià hi ha un sectarisme atroç perquè obliguen els pares a signar que és dolent per als seus fills”

Print This Post

Pedro Sánchez només ha executat un 9% en dos anys del Pla d’Infraestructures aprovat pel PP per a millorar la xarxa de la Comunitat valorat en 1.426 milions

· Denúncia que 5 mesos després de la DANA ni el Consell ni el Govern han arreglat les infraestructures de la seua competència i només han arribat el 7% de les ajudes

· Demana al Consell responsabilitat, transparència, coherència i planificació amb el COVID-19

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha assenyalat que a la Vega Baixa “hi ha un sectarisme atroç en matèria educativa, perquè amb l’exempció del valencià estan obligant als pares de zones castellà-parlants al fet que reconeguen i signen que és dolent per als seus fills coartant així la llibertat”.

“Volem que es deixe llibertat a les famílies a l’hora de triar la llengua en la qual educar als seus fills, volem que el valencià continue sent un motiu d’orgull i no d’enfrontament perquè hi ha massa problemes perquè Ximo Puig es dedique a imposar i a adoctrinar”, ha assenyalat.

Per això, ha instat al President a “deixar-se de tant d’anunci, televisió i foto i a posar-se a gestionar, volem saber on anirà l’estació de Callosa, que arriben les ajudes de la DANA i que es deixe llibertat a les famílies”.

Bonig ha fet aquestes declaracions durant la seua visita a l’estació de Callosa del Segura, una acció emmarcada en la campanya ‘Menys A prop’ que el PP està portant per tota la Comunitat per a denunciar la falta d’inversions en la xarxa de rodalia valenciana.

Per a la Presidenta del PP, Callosa del Segura, a la Vega Baixa és un exemple del que està sent “la mala gestió de Sánchez i Puig, ja que ací es concentren dos problemes dels seus governs: la falta de previsió i planificació i el seu sectarisme”.

Així, ha volgut denunciar les 7.600 cancel·lacions o retards als trens de rodalia de la Comunitat Valenciana registrats en 2019, 2.000 més que en 2018 i 14 vegades més que amb l’últim Govern del PP a pesar que en aquella època Compromís i PSOE van muntar plataformes contra el PP.

“Amb Rajoy –ha afegit– es van triplicar les freqüències d’Alacant Villena, amb el nord de Castelló i es va presentar un Pla de 1.426 milions per a millora de les infraestructures ferroviàries, però en data de hui i des de desembre 2017, Sánchez només s’ha executat un 9%. “L’exemple de la ineficàcia és l’estació de Callosa quan hi ha ja una estació que reuneixen tots els requisits que no està en funcionament”, ha indicat.

“Volem dir-li a Puig, a la subdelegada del Govern a Alacant i al President del Govern que no s’assabenten, algú ha de prendre la decisió de si s’inverteix en l’estació antiga o ens anem a la nova, la qual cosa permetria desafectar del domini ferroviari l’estació i les via per a la connexió dels dos barris i millorar així la connexió i vertebració de la Callosa”.

Bonig ha criticat que Ximo Puig seguisca “llançat ximoanuncios buits de contingut, estem farts perquè la Dana va ser al setembre, el PP va estar a l’altura, fem costat al govern però 5 mesos després no s’han arreglat les infraestructures dependents de la Generalitat i de l’Estat, no han arribat les ajudes als afectats o als agricultors, només estan arribant al 7% per als agricultors que tenien assegurança agrària”.

Així, ha recordat que el PP va presentar una iniciativa perquè aquestes ajudes arribaren a tots els afectats encara que no tingueren assegurança agrària però “el PSOE la va tombar, unes assegurances les primes de les quals pujarà sense que Sánchez ni Puig hagen fet res”.

Respecte al COVID-19 ha demanat al President de la Generalitat “responsabilitat, transparència, coherència i planificació” en la gestió. Des del PP “hem sigut prudents, hem mostrat el nostre suport” i és veritat que “s’està notant una falta de planificació important, nosaltres no estem governant, el que li demanem és prudència i coherència”.