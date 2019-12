Bonig anuncia que el PP posa els seus serveis jurídics a la disposició de la comunitat educativa per a presentar recursos per la imposició lingüística

Connect on Linked in

La síndica popular assenyala que “sí al valencià però no a la imposició”desembre. 2019.-

La Síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “el PP posa a la disposició de la comunitat educativa els seus serveis jurídics per a impugnar els projectes lingüístics imposats als centres en el pròxim curs i defensar els drets que mai haurien d’haver perdut”. Bonig ha assenyalat que “el pròxim curs, la llei de la imposició lingüística, que el TSJCV ha declarat il·legal, estableix la seua imposició en secundària, batxillerat i FP en tots els territoris de la Comunitat Valenciana saltant-se la Llei d’us. Això ha suposat que totes les zones castellà-parlants d’aquesta Comunitat s’hagen alçat contra Puig i la seua imposició lingüística. Per4 això li demanem a Puig que recapacite. Des del PP intentem aconseguir amb ell un acord educatiu però el va rebutjar”.

Isabel Bonig ha indicat que “l’aprenentatge de les tres llengües -castellà, valencià i anglés- s’ha de fer progressivament. En data de hui els centres escolars ni tenen capacitat organitzativa ni tenen format el seu professorat per a complir el que estableix aquesta llei d’imposició lingüística. És a dir, que almenys el 25% de les assignatures troncals s’impartisquen en valencià, siga on siga. Hem intentat parar-ho però no ens fan cas”. La líder popular ha explicat que “el secretari autonòmic Soler diu que no hi ha motiu per a derogar-la ni per a les protestes. És mentida.

Poden aplicar-se projectes experimentals perquè va contra la seua pròpia llei. No estan preparats per a assumir-la i la llei no contempla flexibilitat. Els alumnes no poden de sobte veure canviat el seu sistema perquè això els perjudicarà en els seus estudis”. “Abans de res això –ha continuat- el PP posa a la disposició de la comunitat educativa els seus serveis jurídics per a impugnar els projectes lingüístics imposats als centres.

D’aquesta manera els equips directius de tots els instituts i centres d’FP, els pares i les AMPAS podran disposar dels nostres serveis jurídics del PP per a acudir als tribunals. Davant l’actitud autoritària només cap un recurs. Molts no tenen suficient capacitat per a recórrer, per això posem a la disposició de la societat els nostres serveis jurídics per a garantir la defensa dels seus drets de com a pares amb aquesta llei es veuen minvats i condicionats”. Bonig ha indicat que “nosaltres defensem sí al valencià però no a la imposició.

Per a triar la llengua vehicular cal tindre en compte tres factors: la voluntat dels pares, la qualificació i els resultats. Aqueix model de consens ha sigut eliminat per Puig que ha imposat el mateix model que a Catalunya, el de la imposició sense llibertat. El PP sempre estarà al costat dels valencians, alacantins i castellonencs”.