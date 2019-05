Bonig demana a Puig “prudència i temprança” per a “no deixar-se arrossegar per Compromís i Podem en el nou Botànic”

Print This Post

La presidenta del PPCV es mostra “molt preocupada” per l’entrada “de l’extrema esquerra en el Consell”

“Treballarem per a recuperar la majoria d’ajuntaments, revalidar les Diputacions d’Alacant i Castelló i recuperar la de València. Tenim uns candidats que estan al 100% i llistes en tots els municipis”

05, maig, 2019.- La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat hui a Ximo Puig, President en funcions de la Generalitat, que tinga “prudència i temprança per a no deixar-se arrossegar per Compromís i Podem en les negociacions del nou Botànic”.

Bonig s’ha manifestat així a Castelló, on ha assistit, un any més, a la celebració del dia de la patrona de la ciutat, la Mare de Déu del Lledó. La presidenta del PPCV s’ha mostrat “molt preocupada” per l’entrada “de l’extrema esquerra en el Consell i la continuïtat de les polítiques sectàries”.

“Veig al PSPV una mica desnortado perquè estarà molt condicionat per Podem i Compromís, que és clar que prevaldran els seus interessos i li demane a Puig prudència i temprança per a no deixar-se arrossegar pels nacionalistes i l’esquerra radical”, ha assenyalat.

Respecte a les eleccions municipals del 26 de maig, Bonig ha assenyalat que “si una cosa bona té el Partit Popular és que és un partit amb molt de territori”. “Som l’únic partit de la Comunitat Valenciana que ha presentat candidatures en el 100% dels municipis. Anem a municipalizar la campanya per a confrontar dos models: d’una banda el model del Botànic i per un altre el del Partit Popular que presenta les candidatures renovades i molt il·lusionades”.

Bonig ha assenyalat que una vegada passades les generals i autonòmiques “cal posar-se a treballar per a recuperar la majoria d’ajuntaments, revalidar les Diputacions d’Alacant i Castelló i recuperar la de València. Tenim uns candidats que estan al 100% i parlem dels problemes dels valencians i les solucions que necessiten”.

Finalment, Bonig s’ha referit a la formació de la Mesa de les Corts i ha recordat que el PPCV “és el partit més votat en l’oposició, qui liderarà l’oposició i el centre dreta i m’agradaria que es respectara el criteri de proporcionalitat”. Així, ha indicat que el PPCV hauria de tindre “com a mínim, la vicepresidència segona de les Corts com en aquesta legislatura que acaba de concloure”.