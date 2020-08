Bonig demana a Puig que comparega en la Diputació permanent de les Corts per a explicar el bloqueig de les negociacions amb els MIR

Connect on Linked in

· Sabem que Puig segueix de vacances però no ens creem que entre els 330 alts càrrecs no hi haja ningú capaç d’asseure’s amb els MIR per a arribar a un acord

· Denúncia que “ningú està fent PCR en les residències al personal que torna de vacances” i sabem que quan el virus entra en elles “és letal”

· El sindicat mèdic anuncia accions legals davant el “menystinc” de la Generalitat

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciat hui que el GPP ha registrat la petició de compareixença urgent del President, Ximo Puig en la Diputació Permanent de les Corts perquè explique com estan les negociacions amb els MIR i si hi ha voluntat política d’arribar a acords.

Bonig s’ha pronunciat d’aquesta manera durant la roda de premsa oferida al costat del sotssecretari regional del PPCV i portaveu de Sanitat, José Juan Zaplana i el portaveu d’Ocupació en el GPP, Juan Carlos Caballero on ha assenyalat que “ara que el Consell tenen l’oportunitat de millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris millor format de la història s’encreua de braços, els estem expulsant del nostre sistema sanitari quan d’ací a no res els necessitarem”.

La Presidenta dels populars valencians ha assenyalat que el dilluns es va arribar a un acord en la Comunitat de Madrid, ahir es va arribar a Múrcia, i Castella-Lleó està a punt d’aconseguir-lo. “Veiem com davant la greu situació, Ximo Puig segueix de vacances però no ens creiem que entre els 330 alts càrrecs no hi haja ningú capaç d’asseure’s amb els MIR per a intentar arribar a un acord”.

“Si a Madrid, Múrcia i Castella-Lleó l’acord és possible, en la Comunitat Valenciana és possible, el que falta és voluntat política” alguna cosa, ha afegit, “que Puig no té”.

Des del PPCV “volem donar-los veu als MIR perquè tots els valencians sàpien el que està passant amb les Sanitat pública i amb el seu personal”. Per això, ha afegit, hem registrat la compareixença urgent de Puig en la Diputació Permanent de les Corts perquè explique com estan les negociacions i si les desbloquejarà.

Bonig ha assenyalat que davant la nova onada “no veiem mesures del Consell de Puig, veiem mesures en altres CC.AA però ací en la Comunitat, no s’està prenent cap” perquè “Puig segueix de vacances, Puig i les seues 330 alts càrrecs”.

“Ningú està prenent mesures, ningú està dissenyant protocols, ningú està posant en marxa proposades enfront de la nova situació” ha assenyalat al mateix temps que ha denunciat que “ni tan sols s’estan fent PCR en les residències al personal que torna de vacances” i sabem que quan el virus entra en elles “és letal”.

Mentre “el Consell sencer està de vacances, les llistes d’espera s’eternitzen, la radioteràpia i la quimioteràpia de l’Hospital Provincial de Castelló no està funcionant, l’Atenció Primària està tancada, els metges estan desatesos, no es cobreixen les baixes, no hi ha protocols ni una instrucció clara perquè la porta d’entrada al sistema s’estiga gestionant en condicions”.

Bonig ha assenyalat que el compromís del PPCV és assumir amb els MIR els acords als quals estan arribat altres CC.AA, blindar els pressupostos de la Sanitat pública i del Consell, “alguna cosa que no ha volgut fer Compromís, PSPV i Podemos”, reformar l’Atenció Primària perquè és fonamental, implantar la infermeria escolar i reforçar la Sanitat pública.

Per part seua, el sindicat mèdic CESM ha anunciat hui que emprendran accions legals per a desbloquejar l’acord entre el Consell i els MIR davant la negativa de la conselleria de Sanitat.

Així, han assenyalat que hi ha altres CC.AA com Madrid i Múrcia, o Castella León on ja s’han arribat a acords, “no entenem la negativa de la conselleria a asseure’s a arribar a acords, no podem tornar als hospitals sense unes condicions laborals dignes. Ens sentim menystinguts per la consellera, la COVID ha sigut la gota que ha satisfet el got, per això demanem voluntat política, perquè no es poden anar de vacances amb aquest problema”.