Bonig demana a Puig que permeta als Ajuntaments fer test als docents i els dote d’un fons econòmic

Connect on Linked in

Reclama una línia nominativa perquè els consistoris puguen fer front a les despeses i un acord amb els departaments de salut

· “El PPCV està estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra les Conselleries de Sanitat i Educació si no fan proves. Segons la Llei de riscos laborals han de vetlar pels seus empleats”

· “Els partits del Botànic viuen enfrontats. Si no poden aprovar els ROF de les Conselleries com gestionaran una pandèmia?”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha demanat hui al President de la Generalitat, Ximo Puig, que permeta als ajuntaments de la Comunitat Valenciana fer test al personal docent i que els dote d’un fons econòmic.

Bonig s’ha pronunciat així en acabar la reunió del comité de direcció del PPCV per a abordar les principals línies de treball en el nou curs polític. “La Comunitat comença el curs polític amb una situació sanitària, econòmica i social de les més complexes al llarg de la seua recent història”.

Bonig ha recordat que hi ha ajuntaments que han anunciat que anaven a fer proves als docents, però la Conselleria de Sanitat no li ho permet. Així, ha anunciat que el PPCV presentarà una moció en tots els ajuntaments i una iniciativa en Les Corts exigint a les Conselleries de Sanitat i d’Educació que faça test a tota la comunitat educativa “i si no ho fan que permeten als ajuntaments que els facen, dotant-los d’un fons econòmic per a atendre les despeses del Covid”.

“Els ajuntaments han d’afrontar una quantitat de despeses que no estaven previstos o que els ha delegat el Consell i no tenen diners. Per això demanem una modificació pressupostària i que l’any que ve es partisca d’un pressupost zero, amb una línia nominativa específica per als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a atendre aquestes despeses de proves, adaptació, neteja i que permeta als consistoris fer test”, ha explicat.

Bonig ha demanat també a Puig que arribe a acords amb els departaments de salut de la Comunitat Valenciana, tant públics, concertats com a privats. “Em pose a la disposició de Puig per a ajudar-lo, però no ens callarem, això no és alarmisme, és gestió”, ha assenyalat.

La presidenta del PPCV ha indicat que si la Conselleria continua avant negant als ajuntaments fer les PCR, “el servei jurídic del PPCV estarà a la disposició dels alcaldes que seguisquen avant”. Sobre aquest tema, ha anunciat que estan estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra les Conselleries de Sanitat i Educació perquè segons la Llei de riscos laborals tot ocupador té l’obligació de subministrar el material necessari i posar els mitjans per a evitar els contagis dels seus empleats i els docents són personal de la Generalitat”.

Sectarisme i confrontació en el Botànic

Bonig ha assenyalat que el PPCV ha mantingut una “lleialtat crítica” al Consell del Botànic durant la pandèmia “i hem presentat propostes en totes les matèries, però són tan sectaris que no accepten res de nosaltres i a més no estan preparats, com en el cas d’emetre en directe les classes, al que ja han dit que no i és que no tenen ni cambres ni targetes”.

La presidenta del PPCV ha criticat que encara no tinga una resposta a per què no es puga blindar per llei el pressupost sanitari –una de les propostes dels populars-. “Hem presentat també una Llei de Conciliació i no ens diuen res. I al final el problema està dins del mateix Consell, on els tres partits del Botànic no es posen d’acord. Si no poden aprovar els ROF de les Conselleries com gestionaran una pandèmia?”, ha preguntat. “Només viuen d’anuncis, així no es pot gestionar una pandèmia sense precedents i això ho pagarem tots els valencians”, ha assenyalat.

Bonig ha afirmat que Puig “podrà intentar silenciar-nos i practicar la demagògia i propaganda que vulga, però ha perdut la batalla de l’opinió pública. No està en la realitat d’Urgències, de l’Atenció Primària, no sap la realitat dels centres de salut, ni de les residències ni dels col·legis. No ha tingut pla ni abans del Covid, ni durant ni ara”, ha manifestat.

La dirigent popular ha insistit en les propostes en matèria d’educació i ha assenyalat que el PPCV tornarà a remetre a tots els ajuntaments la moció i la iniciativa la implantació de la infermeria escolar. Sobre aquesta proposta ha agraït el suport per part de diferents entitats, com el Col·legi d’Infermeria de la Comunitat Valenciana i els tres col·legis de les tres províncies, a les societats científiques, el sindicat SATSE i associacions de pares i mares. “És absolutament fonamental comptar amb ella en els 2.477 col·legis i instituts públics i públics-concertats de la Comunitat Valenciana”, ha indicat. Bonig ha insistit en la necessitat de protocols clars, conciliació i proves diagnòstiques a tota la Comunitat educativa.

Finalment, la presidenta del PPCV s’ha referit a la vaga dels MIR i ha lamentat que portem “tot l’estiu amb això, mentre en altres CCAA com Madrid, Múrcia i Castella i Lleó, les tres governades pel PP, han arribat a acords”. Bonig ha demanat a Puig que “deixe d’amagar-se darrere de la consellera de Sanitat i actue”