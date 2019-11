Bonig demana a Puig que rectifique el full de ruta del PSPV i no impose el requisit lingüístic per a ser funcionari

Connect on Linked in

El PP recorre als tribunals per a frenar l’aplicació el requisit lingüístic que exigeix l’Ajuntament de Dénia, governat pels socialistes

“La llei d’accés a la funció pública valenciana està paralitzada perquè Compromís vol aplicar el mateix de Dénia per a tot el territori, expulsar a molts funcionaris que podrien vindre a aquesta Comunitat a treballar”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat hui al President de la Generalitat i secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, que rectifique el full de ruta del PSPV i no impose el requisit lingüístic per a ser funcionari.

Bonig s’ha pronunciat així a Dénia, on ha mantingut una reunió amb la portaveu del PP del municipi, María Mut, el candidat del PP al Congrés per Alacant, César Sánchez, i altres membres del partit. Bonig ha explicat que el PP ha interposat un recurs contenciós administratiu en els jutjats en contra de l’acord del ple de l’Ajuntament de Dénia, que presideix el PSPV, i que marca que el requisit lingüístic és obligatori per a poder accedir a la funció pública a l’ajuntament.

Isabel Bonig ha manifestat que “tenim el privilegi i la sort de ser una comunitat bilingüe” i ha afirmat que el PPCV “no està en contra del valencià, al contrari, la qual cosa volem és que es done llibertat”. Així, ha explicat que l’acord de l’Ajuntament de Dénia “vulnera la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’ús i Ensenyament del Valencià. Aqueix acord va en contra de la doctrina del Constitucional sobre la cooficialitat”.

“Demanem equilibri i que no s’expulse a gent que no tindrien opció a entrar en la funció pública a Dénia perquè no tenen el requisit. Per exemple, el ministre en funcions Pedro Duque, que parla set idiomes, no podria ser funcionari a l’Ajuntament de Dénia ni fer classe en les universitats per no tindre el requisit i és absurd que no es done entrada a bons professionals”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “el govern de Puig i Oltra no ens deixa una altra eixida que acudir als tribunals. Per això demanem a Puig desmentisca la decisió del PSPV a Dénia i diga que no és el full de ruta que vol per a aquesta Comunitat. La llei d’accés a la funció pública valenciana està paralitzada perquè Compromís vol aplicar el mateix de Dénia per a tot el territori, expulsar a molts funcionaris que podrien vindre a aquesta Comunitat a treballar”.

La líder popular ha assenyalat que “volem saber què pensa fer el PSOE, perquè ha ajornat aquest debat fins al cap de les eleccions. Volem que el valencià siga un mèrit però no un requisit indispensable. Puig personalment ha avalat tota la política lingüística d’imposició que ha sigut tombada amb 40 sentències del TSJ en els tribunals per no respectar la llibertat dels pares a l’hora de triar la llengua vehicular dels seus fills”.

Isabel Bonig ha indicat que “tot el procés de l’independentisme que va començar en la societat catalana fa vint anys l’està portant Puig ací a la Comunitat Valenciana, i Dénia és el primer exemple”.