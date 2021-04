Bonig demana a Puig que sol·licite una conferència de presidents per a modificar la legislació i poder adoptar mesures

Connect on Linked in

· La presidenta del PPCV es reuneix a Benicàssim amb l’alcaldessa i el grup municipal del PP

· Sol·licita una reunió amb tots els síndics per a conéixer les previsions de futur

·Demana una convenció nacional de turisme liderada per la Comunitat Valenciana per a concretar mesures i afrontar l’estiu de manera homogènia

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat a Puig hui a Benicàssim que sol·licite una conferència de presidents per a modificar la legislació i poder adoptar mesures més enllà del 9 de maig.

La presidenta popular s’ha reunit hui a Benicàssim amb l’alcaldessa de la localitat, Susana Marqués, i el grup municipal popular.

Isabel Bonig ha recordat que “el 9 de maig acaba l’estat d’alarma. No sabem a hores d’ara què passarà davant el desastre de la gestió i per això li demane a Puig que convoque una reunió, almenys amb els Síndics dels grups parlamentaris, perquè ens explique què pensa fer perquè en data de hui no sabem res. Li demanem a Puig que sol·licite una conferència de presidents a Sánchez perquè es modifique la legislació que permeta a les CCAA adoptar mesures restrictives i que aquestes siguen de cirurgia molt fina, perquè no podem tornar a confinar-nos tots sinó concretament”.

Respecte al ritme de vacunació, Bonig ha indicat que “ens han mentit quan ens van prometre estar al 70% immunitzat abans d’estiu. Hui el Regne Unit aconsegueix la immunitat de grup. Li demanem també una convenció nacional de turisme liderada per la Comunitat Valenciana per a afrontar aquest estiu de manera homogènia: no podem estar tancats i barrats aquest estiu, sense comptar amb un protocol de sanitat concret”.

La presidenta popular ha assenyalat que “cal posar en marxa l’economia i fer gestió sanitària. No podem continuar amb restriccions massives. Cal avançar-se. Queden dos mesos per a l’estiu i volem protocols concrets. Cal ser dinàmics. Cal determinar què passarà amb els visitants estrangers o si s’apostarà per un certificat o carnet que permeta esdeveniments musicals… El virus ha anat per davant de la gestió i esperem que almenys per una vegada la gestió de Puig vaja per davant del Covid”.

Benicàssim, exemple de gestió econòmica i social

Isabel Bonig ha valorat a Benicàssim com a exemple de gestió econòmica i social. “El sector de l’hostaleria a nivell autonòmic el cita com a exemple de rapidesa a l’hora d’actuar. A més és un referent a nivell de festivals musicals que no han de desaparéixer. Felicite l’alcaldessa per la gestió amb el FIB perquè hi ha en joc molt faena, ocupació i riquesa. Hi ha una excel·lent gestió per a reforçar la cultura amb el projecte Benicàssim és cultura. El compromís del PP és que si sóc presidenta de la Comunitat Valenciana farem de Benicàssim un referent de la música a nivell internacional i farem el millor recinte de festivals ací, a Benicàssim. Cal apostar per la música com a cultura més enllà de Raimon”.

Finalment, Bonig ha assenyalat que “l’important en aquests moments és que s’acabe el tancament perimetral i les restriccions, que hi haja activitat econòmica, que la Comunitat òbriga, la baixada d’impostos, la reactivació econòmica… això és l’important”