Bonig demana a Sánchez i Puig un pla urgent per a recuperar el litoral de la Comunitat Valenciana abans de Setmana Santa

La presidenta del PPCV advoca per un pla d’FP Dual específic per al turisme amb col·laboració públic-privada, rebutja la taxa turística i alerta de la falta de mesures concretes per a frenar els efectes del Brexit

“Sánchez donarà a la Comunitat Valenciana 270 milions d’euros menys del que estava pressupostat en lliuraments a compte. Tendisc la mà a Puig per a reclamar junts el que és dels valencians”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciat hui que demà registrarà en Les Corts una iniciativa urgent perquè el Govern de la Generalitat i el d’Espanya establisquen immediatament un pla de recuperació del litoral de la Comunitat Valenciana després del temporal d’aquesta setmana.

Bonig s’ha pronunciat així durant la visita a la Fira Internacional de Turisme Fitur 2020, acompanyada per alcaldes, portaveus i representants del PPCV, que han recorregut els diferents espais de la Comunitat. La presidenta del PPCV ha alertat de la necessitat que el litoral estiga en perfecte estat per a Setmana Santa, la pròxima gran campanya turística. “Els passejos marítims i les infraestructures bàsiques han d’estar a ple rendiment per a Setmana Santa i no sols cal demanar al Govern d’Espanya, cal recordar a PSPV, Compromís i Podem que també governen en la Comunitat Valenciana i que també tenen competències en matèria de costes i inversions i cal posar-se en marxa”.

Bonig ha lamentat que els huit milions d’euros que es van prometre fa dos anys per les gelades en la Ribera “no hagen arribat, i les de la DANA del passat mes de setembre tampoc. Per això reclamem menys ximoanuncios i més acció”. La dirigent popular ha recordat que el turisme representa el 14% del PIB de la Comunitat Valencana i dóna treball a 300.000 persones.

“Hem sigut pioners en l’especialització. Tenim exemples com Benicàssim, amb els grans concerts com el FIB, que és tota una referència, o Benidorm que està especialitzada en el turisme de tot l’any i el turisme intel·ligent amb noves tecnologies i desenvolupament sostenible i responsable”, ha assenyalat

La presidenta del PPCV ha recordat, així mateix, que hi ha “molts fronts oberts, com la taxa turística la imposició de la qual sempre sobrevola, la competència deslleial dels apartaments il·legals als hotels, càmpings i apartaments legals, la importància d’un pla de formació adaptat a les noves necessitats i l’amenaça del Brexit”.

Així, ha reivindicat la importància d’un pla d’FP Dual, “especialitzada en col·laboració públic-privada per al sector, per a tindre bons professionals i donar un servei de qualitat. Ho va anunciar el PPCV, ens va copiar la idea Puig, però no ha fet res”. “Portarem a les Corts també un altre pla, per a evitar les conseqüències negatives del Brexit. Hi ha molt d’anunci i visites però no veiem propostes concretes per a donar seguretat als britànics que viuen en la Comunitat Valenciana. També volem que es milloren les línies aèries en els aeroports de la Comunitat Valenciana i quan el PPCV governe posarem en marxa aquestes iniciatives”, ha indicat.

Reivindicar davant Sánchez

D’altra banda, Bonig s’ha referit també als lliuraments a compte per part del Govern a la Comunitat Valenciana. “Ahir vam saber que el Govern de Sánchez donarà a la Comunitat Valenciana 270 milions d’euros menys del que estava pressupostat en lliuraments a compte. A més l’IVA que ens han de 2018, que són 250 milions d’euros encara no l’han pagat. Per això tendisc la mà a Puig per a reclamar al Govern socialista de Sánchez, perquè retorne als valencians el que és dels valencians”, ha assenyalat

Finalment, Bonig ha lamentat que hagen passat quatre dies des de la multitudinària manifestació d’Orihuela pel dret a triar la llengua vehicular i el President de la Generalitat, Ximo Puig, “no haja tingut a bé cridar-me per a asseure’ns i pactar una Llei educativa que garantisca la llibertat. Estic esperant la iniciativa de Puig, perquè a ell li correspon, però en qualsevol cas ací està la mà tendida del PPCV”.