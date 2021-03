Bonig demana la creació “d’un comandament únic i criteris clars en la vacunació”

Connect on Linked in

· El PP constitueix una taula de Sanitat per a aportar mesures i establir solucions de futur

· “Les mesures restrictives de Puig estarien bé si ens ensenyen els informes tècnics i foren acompanyades de mesures de gestió sanitària”

· “Puig no està per fer més PCR o accelerar la vacunació sinó a polemitzar sobre el tancament perimetral”

· “És el govern d’Espanya qui ha de prendre decisions i establir criteris homogenis sobre la Setmana Santa”

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha demanat la creació “d’un comandament únic i criteris clars en la vacunació”.

La presidenta popular ha mantingut una reunió amb diversos experts del sector sanitari per a “analitzar la situació i intentar aportar mesures i solucions”. A la reunió de constitució de la taula sanitària del PP han assistit representants de col·legis professionals, sindicats mèdics, societats científiques, professionals, gestors, exaltos càrrecs sanitaris el PP i professionals d’acreditat prestigi “per a treballar en la necessitat de repensar el model ja que Puig ni gestiona ni preveu res. Ha sigut una reunió oberta a tots, on volem comptar amb tota la societat, sense ideologia, on no ens fa por el que puguen dir, no com uns altres que amenacen a un comité d’empresa o posen una querella criminal contra qui s’expressa lliurement”.

En la reunió s’ha decidit començar a treballar en un document centrat en sis punts concrets per a continuar aportant en positiu perquè així ens l’exigeix la gent. “En primer lloc, el personal sanitari, la seua formació i la professionalització en els càrrecs directius de gestió sanitària. En segon lloc la millora de l’atenció primària que ara és un desastre i ha de comptar amb un sistema adequat. En tercer lloc, la transformació digital en l’àmbit sanitari per a posar tots els recursos al servei de salvar vides. En quart lloc, la col·laboració públic privada perquè siga un referent, blindar el pressupostos de la sanitat i fomentar la investigació amb la creació d’un gran clúster d’investigació, de detecció precoç de malalties en aquest cas de tipus víric. En cinqué lloc, una sèrie d’infraestructures de qualitat, no hospitals de campanya ni antigues Fe. I, en sisé lloc, la salut pública perquè és necessari reforçar aquest departament abandonat i els estudis de salut pública amb la incorporació de professionals”.

Comandament únic en vacunació

Respecte de la vacunació, Bonig ha assenyalat que “els experts van criticar la falta d’un comandament únic, la confusió en els protocols sense criteris clars. Ningú està al comandament. S’ha de conformar un grup d’especialistes en salut pública. Un comandament únic de gent interdisciplinària que solvent els criteris, problemes i dubtes que sorgisquen en tot el procés de vacunació. No pot ser que en cada departament hi haja un criteri diferent que porta a l’arbitrarietat i que la direcció general de Salut Pública no estiga en les decisions perquè és de Compromís. No pot ser. A Puig li demane més humilitat, més treball i més gestió”.

“També demanem que Puig s’avance encara que siga per una vegada al virus i tinga preparats equips per a la vacunació massiva. Si no es necessita aquest personal extra, millor. Però si es lleven de centres de salut i dels hospitals repercutirà en l’atenció. Les llistes d’espera són insuportables i cal buidar-les davant l’arribada d’una possible quarta ona”, ha afegit.

La presidenta popular ha afirmat sobre el tancament perimetral per Setmana Santa que “no ens han passat dades, nosaltres no tenim informació sobre la incidència, les previsions que té el govern valencià ni quin incidència té l’obertura o el tancament. L’important és saber quines mesures de gestió sanitària prendrà perquè ací tenim les mesures més restrictives des d’octubre i han portat a la tercera ona més conflictiva d’Espanya. Només amb les restriccions no serveix. Volem saber quines mesures d’atenció sanitària es prendran perquè els rastrejos no funcionen, no s’estan fent test i això ha portat a l’explosió de contagis. Les mesures restrictives de Puig estarien bé si ens ensenyen els informes tècnics i si van acompanyades de mesures de gestió sanitària. Sense mesures tornarem a fotre-la”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “és el govern d’Espanya qui ha de prendre decisions i establir criteris homogenis com amb l’arribada de turistes britànics vacunats. Puig desvia el tema i posa el focus en els madrilenys. No cal criminalitzar a ningú. Però Puig no està per fer més PCR o accelerar la vacunació sinó a polemitzar sobre el tancament perimetral que, en realitat, no serveix de res sense mesures sanitàries”.

Falles

D’altra banda, Bonig s’ha mostrat partidària que hi haja classe durant la setmana en la qual haurien de celebrar-se les Falles, ja que “té sentit que aqueixos dies no siguen lectius quan hi ha festes, però no quan s’han suspés de moment tan complicat actual. La pandèmia està provocant un minvament en l’educació, malgrat els esforços del professorat, i perquè, en cas contrari, es genera un problema de conciliació als pares important. Les dates de les Falles i la Magdalena es coneixen des de fa molt temps, igual que les de la Setmana Santa i les Fogueres, per la qual cosa creu que la Generalitat podria haver-se avançat a aquesta situació. Això se sabia i no s’han avançat. Arribem tard com sempre. No està la Comunitat per a aquestes coses quan hi ha gent que no ha pogut obrir la persiana”.