Bonig demana una aposta ferma de Sánchez i Puig pel sector tèxtil valencià

La presidenta del PPCV es reuneix amb Ateval a Ontinyent

· “L’obertura de la desescalada és sense consens amb els sectors afectats, sense informes tècnics i sense gestió sanitària”

· Bonig demana a Puig “menys anuncis i més ajudes directes”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat una aposta ferma del govern espanyol i valencià pel sector tèxtil valencià.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha mantingut una reunió a Ontinyent amb la patronal tèxtil Ateval per a conéixer de primera mà les necessitats del sector. Bonig ha estat acompanyada del diputat autonòmic Felipe Carrasco i el senador popular Rubén Moreno.

Bonig s’ha compromés a traslladar la iniciativa perquè el govern d’Espanya pose una marca distintiva a les màscares de tela que compleix amb tots els requisits sanitaris, de qualitat i homologació.

“Puig diu que aposta per crear un gran clúster sanitari en aquesta comarca però després compren el material de la Xina. Cal fomentar la indústria tèxtil valenciana i per a això cal establir determinats criteris que permeten a l’òrgan públic contractant apostar per aqueixa indústria pròpia”, ha afegit.

A més, la líder popular s’ha compromés a sol·licitar ajudes directes i campanyes de publicitat per al sector i rellançar la marca Comunitat Valenciana per a la nostra indústria i posicionar-la. Ací som una potència industrial i cal donar-ho a conéixer. Les ajudes no estan arribant, sobretot al sector artesanal que necessiten ajudes directes. Molts anuncis, però poques ajudes directes”.

La líder popular ha afirmat que “el PP advoca per ajudes directes a les empreses tenint en compte la facturació de 2019, que foren solvents llavors. Per això hem plantejat un projecte de 1.078 milions d’euros, el Pla Activa”.

Així mateix, la líder popular ha qualificat com de “molt interessants” dos projectes europeus en els quals participa Ateval per a la innovació del tèxtil de la comarca: digitalització de la cadena de producció i un projecte de millora de la sostenibilitat. “Ens preocupa que la Generalitat no pinte res i que siga el govern d’Espanya qui decidisca sense saber amb quins criteris s’adjudicaran i, molts ens temem, que la Comunitat Valenciana també en això serà una de les més perjudicades”.

Bonig ha anunciat la presentació d’una iniciativa en les Corts on “sol·licitem que es complisca l’acord de la Mesa i que les administracions de la Comunitat Valenciana compren material d’ací, fet en la nostra terra. Al final són llocs de treball i ajuda a mantindre el sistema productiu. Ens sembla molt greu que els tres partits PSPV, Compromis i Podem a l’hora de contribuir a generar treball, no ho fan”.

Respecte a les noves mesures en la desescalada, Isabel Bonig ha afirmat que “ens haguera agradat que Puig ens avisara de les mesures perquè ens assabentem per la premsa. Puig està obstinat a no comptar amb el principal partit de l’oposició a l’hora de fer front a la major crisi social, econòmica i sanitària d’aquesta Comunitat. Estem profundament defraudats que Puig no ens cridara. Després es queixa de falta de suport”.

La presidenta del PP ha indicat que “Puig segueix sense oferir els informes tècnics que avalen les restriccions. És una obertura sense consens i continua faltant la gestió sanitària, sense els test massius en mútues, farmàcies, clíniques… Només amb l’obertura sense mesures de gestió sanitària anem camí de la quarta ona”.

Isabel Bonig ha indicat que “no s’està fent res respecte al seguiment del cep britànic i altres varietats i això ens preocupa perquè hem tingut la taxa de mortalitat més elevada de tota Espanya en aquesta tercera ona. L’obertura sense criteris tècnics ni gestió sanitària és un desastre”.

“Puig està només en els ximoanuncios, a salvar la seua persona i veure com segueix en el poder. Es dedica a vendre una realitat paral·lela. Seria bo que es reunisca amb el sector per a aconseguir acords i que reunira l’oposició per a consensuar aqueixes mesures. Com no sabem res no podem opinar”, ha continuat.

Preguntat sobre un possible passaport de vacunació, Bonig ha assenyalat que “Madrid ja ha fet alguna cosa en aqueix sentit. És positiu per a blindar el turisme amb tota la seguretat. És una bona decisió, la qual cosa no entenem és per què ara sí que és bo i abans quan ho va proposar el PP era dolent. Hauria d’haver-hi algun pla per al control de l’arribada de turistes vacunats perquè la vacunació va a un ritme lent”.