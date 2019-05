Bonig: “Demane a Puig que siga prudent per a no entregar-se a les mans de l’extrema-esquerra que trenque la convivència”

Connect on Linked in

El PPCV s’ha quedat a 4.311 vots de sumar tres diputats més i hui estaríem parlant d’una bolcada. Treballarem per recuperar i revalidar ajuntaments i les Diputacions provincials”

Alerta sobre l’ampliació de Conselleries i despesa pública del nou Consell amb l’entrada de Podemos, “que exigirà més ideologia en la gestió o la taxa turística”

La presidenta del Partit popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha demanat hui a Ximo Puig “que siga prudent per a no entregar-se a les mans dels radicals, de l’extrema-esquerra que trenque la convivència”.

Bonig s’ha manifestat així a Alacant, on ha participat en el tradicional romiatge de la Santa Faç. La presidenta del PPCV s’ha mostrat preocupada “pel que isca d’aquest Botànic, que ha passat de tindre una diferència de 270.000 vots en 2015 respecte a PPCV i Ciutadans a tindre només 40.000 vots de diferència”.

Així, Isabel Bonig ha recordat que el PPCV “s’ha quedat a 4.311 vots de sumar tres diputats més i hui estaríem parlant d’una bolcada”. No obstant això, ha assenyalat que assumeix “que no han sigut bons resultats” i ha afirmat que el PPCV “continuarà treballant per a recuperar tots els vots que s’han anat a altres formacions del bloc de centredreta i fins i tot de centreequerra i posem tota la carn en el rostidor per a recuperar i revalidar ajuntaments, així com les Diputacions provincials”.

Respecte a la reedició d’un Consell del Botànic, Bonig ha assenyalat que el preocupa “que es mantenen els nacionalistes de Compromís, als quals coneixem per la seua política educativa i lingüística que ha patit sobretot la província d’Alacant, sabem què pensen en el tema de l’aigua i a més entra l’extrema esquerra de Podemos”.

Així, ha assenyalat que el nou Consell “ampliarà Conselleries i tindrà més despesa pública mentre segueixen les llistes d’espera en sanitat i els xiquets en barracons” i ha alertat que Podemos “exigirà qüestions com a més ideologia en la gestió o la taxa turística”. Per això, Bonig ha demanat a Puig que siga prudent a l’hora de prendre decisions “per a no entregar-se a les mans dels radicals”. “Ja està bé d’acusar sempre a aquests, perquè nosaltres hem estat quatre anys tendint la mà a Puig en temes molt importants”, ha conclòs.