Bonig denuncia que “l’ONG del català” també ha rebut ajudes del govern valencià

La Plataforma per la Llengua, ha rebut del govern de Puig durant els últims tres anys 136.573 euros per a projectes lingüístics

Bonig acudeix a Alacant a la constitució de la Diputació d’Alacant

El PP demana la compareixença del conseller Marzà per a saber si també s’està espiant en els col·legis valencians

“Pinta lleig que amb diners dels valencians es rescaten empreses privades que obtenen beneficis i en les quals té interés directe el president Puig”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha denunciat que la trucada “ONG del català” també ha rebut ajudes del govern valencià en els tres últims anys.

Bonig ha acudit al ple de constitució de la nova Diputació d’Alacant i ha manifestat el seu suport explícit al seu president, Carlos Mazón, i un agraïment a César Sánchez que ara ocupa altres responsabilitats. “La Diputació ha de ser la defensa de l’essència de la província d’Alacant i la identitat dels seus municipis”.

Isabel Bonig ha manifestat que “hem conegut que la Generalitat dóna diners a una editorial catalana per a traduir llibres en català, una editorial que està a favor de l’independentisme català. Hui sabem que la Generalitat catalana ha finançat espies lingüístics a les escoles catalanes. Aqueixa mateixa organització, la Plataforma per la Llengua, ha rebut del govern de Puig durant els últims tres anys 136.573 euros per a projectes lingüístics en la Comunitat Valenciana. Quan parlem de catalizanización de la societat és veritat. Això és un exemple”.

La líder popular ha anunciat que “demanarem la compareixença del conseller Marzà en les Corts per a conéixer on ha anat destinat aqueixos diners, si s’està espiant també en els col·legis valencians. Veiem que mentre es gasta els diners públics a rescatar empreses privades on tenen interessos i a augmentar l’administració, els col·legis públics de la Comunitat Valenciana no reben des del mes d’abril l’ajuda per menjador ni les despeses de funcionament. El que està passant en la Comunitat Valenciana és un desgovern, una vergonya, que té un responsable, el senyor Puig”.

Respecte a les notícies sobre Puig i les empreses de la qual és accionista, Bonig ha assenyalat que “anem coneixent més informacions de com amb diners públics Puig, en la Generalitat Valenciana, ha rescatat a empreses en les quals té interés directe i hui sabem que tenen beneficis. Puig tarda a comparéixer i donar explicacions. Hi ha moltes coses per explicar. Volem explicacions i sobre la base de la documentació que ens remeten el PP prendrà les mesures que corresponguen. Pinta lleig que amb diners dels valencians es rescaten empreses privades que obtenen beneficis i en les quals té interés directe el president Puig”.

Davant aquesta situació, la presidenta popular ha emplaçat a Puig a donar explicacions. “No l’acusem de res, com feien ells, sinó només volem que done la cara i oferisca explicacions de totes aquestes coses”.