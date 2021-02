Bonig: “El Botànic demostra molt poca sensibilitat en plantejar el debat de la Llei Electoral en una situació dramàtica per als ciutadans”

Connect on Linked in

“No és el moment, però si volen jugar jugarem i potser cal obrir el debat de reduir el nombre de diputats”, afirma la portaveu popular

· “Les notícies que ens arriben sobre l’antiga Fe són molt greus. Confie que s’òbriga una investigació i s’arribe a les últimes conseqüències”

La portaveu del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el Botànic “demostra molt poca sensibilitat en plantejar ara el debat de la Llei Electoral, en un moment greu pel Covid i en què els ciutadans viuen una situació dramàtica”.

Bonig s’ha pronunciat així en la compareixença posterior a la reunió de la Junta de Síndics de les Corts. La portaveu popular ha criticat que després de dos mesos sense plens, el Botànic porte la proposició de Llei sobre la reforma electoral. “En aquest moment la gent està perdent la vida i el patrimoni i no és moment. El PPCV està en contra, però si volen que juguem jugarem i potser cal obrir el debat de reduir el nombre de diputats”, ha assenyalat.

Així, Bonig ha criticat que ara com ara “no hi ha ni una mesura del Govern de Puig per a reduir el greix polític de l’administració”, i ha insistit en la “poca sensibilitat” del Botànic sobre el moment triat. “Estan pensant exclusivament a mantindre les butaques mentre els ciutadans estan en una situació dramàtica”, ha assenyalat.

A més, la portaveu popular ha criticat que la consellera d’Innovació i Universitats, Carolina Pascual, no acudisca al ple. “Volíem fer-li una pregunta sobre les mesures en les universitats per Covid, però quan l’administració ha de donar exemple no compleix”, ha indicat.“Ens hauria agradat també que s’inclogueren en el ple interpel·lacions i que compareguera la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de les notícies tan inquietants que arriben dels hospitals de campanya i del tracte a pacients en l’antiga Fe”, ha afegit.

Sobre aquest tema, Bonig ha recordat que el PPCV ha interposat una queixa a la Sindicatura de Greuges i una denúncia al jutjat perquè done trasllat a la Fiscalia. “Estic convençuda que s’obrirà investigació i s’arribarà a les últimes conseqüències, confie en la professionalitat i independència del Ministeri Fiscal”. A més, al ple anirà la convalidació del Decret llei del Pla Resisteix, del qual Bonig ha assenyalat que depén de part de fons europeus i de modificacions de crèdit, però la propaganda ja està feta”.

Preguntada pels mitjans de comunicació abans de la Junta, Bonig s’ha pronunciat també sobre les declaracions d’ahir de la ministra Reyes Maroto sobre la possibilitat d’obrir per Setmana Santa, i les ha qualificades de “irresponsabilitat”. “El Govern d’Espanya, quan en la tercera ona s’estan batent rècords, hauria d’estar centrat en la gestió sanitària i a preparar un pla d’ajudes per a la salvació d’un dels principals sectors d’aquest país com és el turisme, el comerç i la restauració. Estem en un moment molt complicat i ens hem de centrar tots en la gestió econòmica i sanitària, no a fer anuncis irresponsables que no vénen al cas”.