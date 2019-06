Bonig: “El pacte de les butaques fa a Puig ostatge dels seus socis de govern”

Connect on Linked in

La síndica popular assenyala en el debat d’investidura que “el que a dues no va funcionar, a tres resultarà un autèntic desastre”

La Síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “el Pacte de les butaques fa a Puig en ostatge dels seus socis de govern”.

Bonig ha assenyalat en la sessió d’investidura del nou president de la Generalitat que “no a la reedició del Botanic, no a la reelecció del senyor Puig com President de la Generalitat i no a la rendició del socialisme valencià davant el nacionalisme de Compromís i el populisme de Podemos”.

A continuació, la síndica popular ha explicat els motius d’aquesta negativa. “El que a dos no va funcionar, a tres resultarà un autèntic desastre. Ni la reforma del model de finançament autonòmic, ni el Corredor Mediterrani, ni el Tren de la Costa, ni el transvasament Tajo – Segura, ni l’agricultura valenciana. Tan sols el seu propi interés, encara que amb això haja posat a les institucions i al poble valencià al servei del Partit Socialista”.

Bonig ha indicat a Puig que podrà ser President per la mínima i per 4.311 vots avançats, però lluny de corregir els errors d’aquesta legislatura vosté està decidit a aprofundir en ells amb el nou govern, per la qual cosa no compte amb el meu grup ni amb les oportunitats que li hem donat aquesta legislatura”.

Isabel Bonig ha manifestat que “fa 4 anys en aquest mateix debat va proclamar que en el segle XXI una taxa de pobresa infantil del 24% ens hauria d’avergonyir a tots. Hui aqueixa taxa és del 33,9%. O, entre altres coses es va comprometre amb la comunitat educativa a dotar-li de l’estabilitat normativa que mereixia. Ara tenen 40 resolucions judicials que han tombat tota la seua política educativa per vulnerar el dret dels pares a triar la llengua i el centre d’escolarització dels seus fills. O es va referir al drama de tindre més de 50.000 pacients en llista d’espera per a operar-se i les seues últimes dades de llistes d’espera són de 66.448 persones”. Bonig ha recordat que “fa 4 anys en aquest mateix debat va proclamar que a partir de tardor el govern valencià prenguera accions legals si no s’aconsegueix de forma negociada la reforma del sistema de finançament. Estem exhaustos d’ofrenar noves glòries a Espanya. Hui, amb un altre partit governant Espanya, ni hi ha reforma del finançament, ni queden pancartes, ni plataformes, ni manifestacions, ni moltíssim menys accions legals. Per què hauríem de creure-li ara senyor Puig?”.

La portaveu popular ha manifestat que “mentre vostés porten un mes i mig comptant butaques, assessors i traient regles de tres per a calcular el nombre d’alts càrrecs que li toquen a cadascun. Ací no hi ha ningú parlant de l’eficàcia de les polítiques públiques o de l’eficiència dels recursos dels valencians. Han instrumentalitzat les institucions posant-les al seu servei, oblidant-se que els problemes dels valencians no se solucionaran multiplicant per dos el nombre de conselleries. Porten un mes parlant del quin i del qui. La presa de decisions en el seu govern es convertirà en una batalla campal que els conduirà irremeiablement a la paràlisi institucional i política”.

Bonig ha assenyalat que “els valencians no mereixen un president ostatge dels seus socis de govern. No necessiten més conselleries, més alts càrrecs, més mestissatge, més nacionalisme i més populisme a costa dels de sempre, dels valencians i dels seus impostos. Necessiten institucions fortes i governs estables. Nosaltres estarem liderant l’oposició i defensant la seua llibertat”.

La portaveu popular ha indicat també que “el govern del Botànic és passat i ostatge de la seua gestió de govern de quatre anys. Puig no parla de la investigació a les empreses del seu germà, o de Divalterra que la investigació diu que van crear una estructura de govern paral·lela saltant-se la contractació legal. Això és corrupció. La del PP va estar mal però la seua també”.

Bonig ha recordat que “la legislatura passada el Botànic va crear 12 agències. El pla d’ajust que li va enviar el Ministeri d’Hisenda i al qual Puig s’ha compromés li demana suprimir 9 agències i fer una retallada de 1.500 milions d’euros. D’on retallarà?. La realitat és que anteposen dogmatisme sectari a una gestió ineficaç”.

Finalment, la líder popular ha tendit la mà a Puig per a exigir a Sánchez que canvie el model de finançament. Al febrer de 2016 li vaig oferir un pacte perquè no fóra ostatge dels nacionalistes. I ara s’ajunta amb els comunistes que són els pitjors enemics dels socialistes, Vosté veurà el que fa”.