Bonig: El pacte del Botànic està trencat, entre ells no es parlen i es falta coordinació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La presidenta de Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha passat hui pels nostres estudis per fer un repàs a la situació política des del seu punt de vista. En una primera manifestació ens ha dit que des del primer moment va donar la mà al govern valencià.



Segons Bonig, la prevenció és l’única manera possible de parar la pandèmia, això sí, diu que perdona les errades fetes per Puig i Sánchez en la primera onada però en esta segona no pot fer el mateix.

Ha destacat sobre el tema de les subvencions a la televisió del germà de Ximo Puig que l’opacitat i la mentida presidixen este tema.

La síndica del PP ens ha dit que “El pacte del Botànic està trencat, entre ells no es parlen i es falta coordinació

Bonig ha lamentat en tot moment que Puig i el govern menyspreen les ajudes que des del PP els han oferit