Bonig: “El PP és el partit de la gestió i el que únic coneix a la perfecció els municipis de la Comunitat Valenciana”

La Presidenta del Partit Popular de la Comununitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha assenyalat hui que “enfront dels mal anomenats governs del canvi, el PP farà una campanya centrada en les persones, anem a municipalizar el nostre missatge i a reclamar les inversions que aquest Consell no ha fet en els municipis valencians”.

“Els nostres candidats presenten una proposta renovada, amb idees noves, grans projectes en els quals han treballat quatre anys, ells són els que tenen el protagonisme” ha assenyalat Bonig.

Una campanya on “reclamarem les inversions necessàries per a municipis com els de l’àrea metropolitana de València, fonamental per a la província de València i per a la Comunitat i on el Consell del Botànic ha invertit 0,0. Les inversions brillen per la seua absència en municipis estratègics”.

Bonig s’ha pronunciat d’aquesta manera durant el tradicional esmorzar de L’Horta Sud on s’han donat cita tots els candidats dels municipis de la comarca.

En aquest context ha confrontat les dues maneres de gestionar, ja que “d’una banda tenim els mal anomenats governs del canvi que han demostrat haver fet una gestió nefasta i per l’altre està el model del PP, el de la gestió, el dels projectes i del futur”.

“El PP és el partit de la gestió, el que coneix a la perfecció els municipis d’aquesta Comunitat i les institucions”