Bonig: “El PPCV portarà a les Corts l’eliminació de l’impost de patrimoni, successions i donacions”

La presidenta del PPCV visita Porcelanosa al costat del president del PP, Pablo Casado

“No volem ser alarmistes, però hi ha dades que mostren que l’economia valenciana comença a ressentir-se. I mentrestant, Puig està més pendent d’acontentar i encaixar als seus socis de Bloc-Compromís i Podem”



La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciat hui que portarà a les Corts “l’eliminació de l’impost de patrimoni, successions i donacions per a les petites i mitjanes empreses i per al conjunt dels ciutadans”.

Bonig s’ha pronunciat així a Vila-real, on ha visitat al costat del president del Partit Popular, Pablo Casado, les instal·lacions de Porcelanosa. La presidenta del PPCV ha recordat que el Consell de Ximo Puig “es va comprometre a eliminar l’impost de successions en les pimes i hem vist que en l’avantprojecte de la Llei d’Acompanyament aqueixa promesa no està, així que la portarem a les Corts”.

“L’activitat industrial a l’agost va caure quasi un 10% en la Comunitat Valenciana, quan en la mitjana espanyola havia caigut només un 3%. El PP aposta per la indústria, per baixar els impostos o eliminar-los. No volem ser alarmants, però hi ha senyals que denoten que l’economia valenciana comença a ressentir-se. Estem a la cua en el pagament a proveïdors, la compravenda d’immobles en la Comunitat Valenciana a l’agost va caure un 17,8% i som la comunitat més afectada per expedients de regulació d’ocupació”, ha assenyalat.

“A més, tenim un Consell que està més preocupat de tapar els seus propis forats que realment de gestionar. Puig està més pendent d’acontentar els seus socis i de veure com encaixa a Bloc-Compromís i a Podem que de l’important”, ha manifestat Bonig, qui també ha apostat per reforçar l’FP Dual.

“Hui estem en Porcelanosa, que és una empresa pionera en el món de l’exportació de la ceràmica, com a manera de donar suport a la indústria valenciana, una indústria que sempre ha tirat avant a base de molta faena, innovació, competitivitat i formació”, ha indicat Bonig, qui ha agraït la visita del president del PP, Pablo Casado.