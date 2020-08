Bonig: “El Síndic de Greuges esmena a la totalitat la política educativa de Puig”

Connect on Linked in

El Síndic resol una queixa del PPCV sobre un cas d’adoctrinament en l’IES Jaume I de Borriana i demana a la Conselleria que recorde al personal “el deure d’imparcialitat” en l’exercici de la docència

“Hi ha un responsable polític, que és Puig, que suma ja més de 20 sentències en contra de la seua política educativa i lingüística”

Beatriz Gascó demana que s’òbriga un expedient disciplinari al docent i exigeix a Puig que cessament a Marzà

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el Síndic de Greuges “ha fet una esmena a la totalitat a la política educativa de Puig”.

Bonig s’ha pronunciat així en roda de premsa al costat de la portaveu d’Educació del GPP en Les Corts, Beatriz Gascó, en la qual han donat a conéixer la resolució del Síndic de Greuges després de la queixa del PPCV sobre un cas d’adoctrinament per part d’un docent en l’IES Jaume I de Borriana.

Bonig ha afirmat que “una vegada més el PPCV està defensant un principi bàsic de la nostra democràcia com el del pluralisme polític” i ha indicat que la seua formació “no tolerarà cap atac polític i a la llibertat des de les aules per part de funcionaris públics”. Bonig sí ha mostrat el seu suport “a milers de professors de la Comunitat Valenciana que exerceixen la tasca d’ensenyar lliurement”.

La queixa se sustenta en la “presumpta vulneració del mandat constitucional de l’obligació de les administracions públiques de servir amb objectivitat a l’interés general i a la neutralitat ideològica”. El docent va donar dos articles als alumnes, els titulars dels quals eren El PP és l’únic responsable de l’afebliment de la sanitat pública i Per les retallades del PP el sistema nacional de ciència ha perdut 20.000 milions de diners públics. “Evidentment no fa falta pensar molt per a veure quina era la intenció del professor, responsabilitzar al Partit Popular de la pandèmia a Espanya”, ha manifestat Gascó. “És un tema molt greu i per això les famílies van decidir acudir als mitjans de comunicació a denunciar aquests fets i també es van posar en contacte amb nosaltres. En aqueix moment la Conselleria va emetre un comunicat dient que estaven molt tranquils perquè la inspecció no tenia constància de cap queixa de les famílies i que el contingut estava perfectament emmarcat en un tema, el 8, a pesar que el treball es va fer quasi dues setmanes abans que s’impartira aqueix tema en qüestió”, ha explicat.

Bonig ha manifestat que l’informe del Síndic “és dur” i ha indicat que ací “hi ha un responsable polític, que és Puig, que acumula ja més de 20 sentències que li han tombat la seua política educativa i lingüística”. Així mateix, la presidenta del PPCV ha criticat que Puig “seguisca de vacances” i ha criticat l’absència dels membres del Consell i la falta de gestió. “Truque a la porta del Consell per a preguntar si hi ha algú. La Comunitat Valenciana està travessant com tota España Europa una crisi sanitària sense precedents i també una crisi econòmica i el Consell no està”, ha afegit.

Conclusions del Síndic

Per part seua, Gascó ha manifestat que el PP es va mostrar disconforme amb les al·legacions realitzades per la Conselleria al Síndic de Greuges, per la qual cosa van presentar les seues pròpies al·legacions. Així mateix, ha assenyalat que les famílies “no van denunciar perquè tenien por que es prendran represàlies amb els seus fills”. “Una vegada que el Síndic resol l’expedient les recomanacions són clares, ja que diuen textualment que l’educació pretén ensenyar a pensar però no li correspon dir-te el que has de pensar. A més diu que considerem que el denunciat, objecte d’aquesta queixa, pot alterar o no garantir de manera adequada el principi de pluralitat que sempre ha de guiar als centres educatiu”, així com que no es pot negar que els articles utilitzats pel docent per a desenvolupar la pràctica no han sigut idonis, senzillament doncs no es plurals.

Una altra de les manifestacions del Síndic assenyala que es desprén certa parcialitat en la presentació de la informació facilitada a l’alumnat per a desenvolupar les activitats encomanades, donant una informació entenem que limitada i demana a la Conselleria d’Educació que es recorde al personal docent el deure d’imparcialitat en l’exercici de la docència; imparcialitat que suposa pluralitat i per tant la utilització de material didàctic del contingut plural que abaste les diferents visions contraposades del mateix fet.

Per a Beatriz Gasco estem davant un tema “molt greu”, i ha demanat al Cap del Consell, Ximo Puig, que actue immediatament i òbriga un expedient disciplinari al docent, “perquè a més els fets han quedat acreditats”. Així mateix, ha demanat el cessament “fulminant” del conseller Marzà. “No pot estar asseguda en el Consell una persona que a més de fer els ulls grossos davant casos d’adoctrinament els encobreix”.

Finalment, la portaveu d’Educació ha assenyalat que si Puig no fa res el PP exigirà a la Conselleria que òbriga aqueix expedient disciplinari “i si no ens fa cas anirem als tribunals”. “Volem garantir-los les famílies la neutralitat i la llibertat a la Comunitat Valenciana i si això no es compleix el Partit Popular farà de mur de contenció abans de res aquell que vulga adoctrinar”, ha conclòs