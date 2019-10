Bonig: “Els casos judicials ja són una gota malaia que esguita a PSPV i Compromís”

Connect on Linked in

Sobre la imputació del director general d’Urbanisme: “Nosaltres creiem en la presumpció d’innocència, però això no és obstacle perquè algú done explicacions de què és el que està passant”

· Bonig recorda els casos de Divalterra, Fuset o Nomdedéu

· “Segons la doctrina que predicava Compromís, García Nebot ja hauria d’estar cessat”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmat hui que els casos judicials “ja són una gota malaia que esguita a PSPV i Compromís”.

Bonig s’ha pronunciat així a Peníscola, preguntada pel cas de l’El actual director general d’Urbanisme del Govern valencià, el socialista Vicente García Nebot, que ha sigut citat com investigat per presumptes contractes públics fraudulents. “Vaja per davant que nosaltres creiem en la presumpció d’innocència, però això no és obstacle perquè algú done explicacions de què és el que està passant. Estem parlant d’un cas de presumpta corrupció”, ha indicat.

“Demanem explicacions immediates, que s’assumisquen responsabilitats polítiques, que és el mateix que deia abans Compromís i que segons la doctrina que predicaven ja hauria d’estar cessat”, ha assenyalat. “Això ja no són casos puntuals. Està el cas de Divalterra en la Diputació de València, amb el socialista Jorge Rodríguez; està el cas de l’Ajuntament de València, amb Pere Fuset i amb altres regidors de Compromís; el Secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, també de Compromís, imputat per delicte electoral, i ara tenim el director general d’urbanisme”.

“És un cas preocupant perquè estem parlant de presumpta corrupció i ara ja no donen cap explicació”, ha criticat la presidenta del PPCV.