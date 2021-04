Bonig: “Els insults de Puig a qui defensa el transvasament són una traïció als valencians”

Connect on Linked in

La presidenta popular acusa a Puig de “posar-se de perfil”

· “Puig ha demostrat tindre poca voluntat, molt de servilisme a Sánchez i molt poca vergonya”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha assenyalat que “els insults de Puig a qui defensa el transvasament Tajo-Segura són una traïció als valencians. El que no té explicació és que en aqueixa unió Murcia-Andalusia no siga present la Comunitat Valenciana pel desistiment de Puig i els seus complexos partidistes”.

Bonig ha assenyalat que “hi ha dues maneres de governar: la dels dirigents de comunitats autònomes del PP com Andalusia i Múrcia que defensen els interessos dels seus ciutadans i la de Puig que no sols es queda de braços plegats sinó que a més insulta a qui ho fa”.

Per a la presidenta popular, “denominar aquelarre a la defensa d’un transvasament essencial per a la Comunitat és una traïció als valencians”. En aquest sentit ha demanat a Puig “que deixe d’insultar i es pose a treballar perquè hi ha en joc 110.00 ocupacions directes i hi ha 80.000 agricultors alacantins als qui els va el futur en això”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “Puig ha de deixar de posar-se de perfil. La seua tebiesa en la defensa del transvasament és vergonyosa quan ens estem jugant molt. Li falta contundència i claredat enfront dels atacs de Page i Sánchez. Puig ha demostrat tindre poca voluntat, molt de servilisme a Sánchez i molt poca vergonya. Més li valdria almenys callar en lloc de posar-se en evidència insultant als qui no flaquegen davant les imposicions perjudicials per a la seua terra”.