PP València: Bonig emplaça a la resta de grups a reunir-se per a preparar els pressupostos

Ofereix a Puig un pacte per a “passar de les paraules als fets”

· “Des del PP no ens resistim a veure com aquesta comunitat va cap al precipici sense fer res”

· “Fa un reconeixement exprés al Rei davant els envits del govern”

La portaveu del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha reiterat el seu oferiment a Puig per a aconseguir un pacte “per a passar de les paraules als fets”.

Isabel Bonig ha oferit a Puig durant la sessió de control en Les Corts al president de la Generalitat un pacte per a definir entre tots les polítiques per a eixir de la crisi i ha emplaçat a tots els grups parlamentaris a una reunió dilluns que ve per a començar a elaborar els pressupostos.

Bonig ha assenyalat que “els valencians que cada dia s’alcen per a aconseguir un futur millor miren en aquests moments a les institucions amb desídia, impotència i desesperació. El govern del Botànic que venia a escoltar ‘la veu d’un poble’ està molt allunyat de la realitat i si no pren mesures de manera urgent, demà serà encara més complicat del que és hui”.

La líder popular ha indicat que “des del PPCV hem exercit una lleialtat crítica amb el seu govern pels interessos del poble valencià. No és moment de partidismes sinó d’unir-nos per a fer front a la major crisi sanitària, econòmica i social que viu la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, Bonig ha oferit un foli en blanc “perquè entre tots puguem definir les mesures que ara necessiten els valencians perquè ara hem passat dels ximoanuncios als ximodelirios. Necessitem passar de les paraules als fets”.

“Necessitem començar a caminar, a executar, a prendre mesures. Nosaltres li hem presentat moltes mesures i li demane que aparquem les diferències ideològiques com han fet en la Diputació d’Alacant, per exemple”, ha afegit.

Isabel Bonig ha indicat que “hem de donar resposta al mig milió de valencians en ERTE, als més de 84.000 autònoms que van deixar fora de les ajudes i troben serioses dificultats per a tirar avant el seu negoci, al sector turístic, al de l’hostaleria i l’oci, als nostres sanitaris, als treballadors de l’Hospital de Torrevieja, als MIR, a les persones en llistes d’espera…”.

La síndica popular ha manifestat que “no em resistisc al fet que veja com aquesta comunitat va cap al precipici sense fer res. Mire per tota aquesta gent…el Partit Popular no es quedarà assegut esperant mentre veu com arruïnen la nostra Comunitat”.

Isabel Bonig ha anunciat que “dilluns que ve a les onze a la Sala Vinatea dels Corts hi haurà una representació de parlamentaris del Partit Popular capitanejats pel qual va ser vicepresident de la Comunitat Valenciana, Pepe Ciscar, per a començar a treballar tots els grups en els pressupostos del pròxim any. Si de veritat vol ajuda, si de veritat pensa en els cinc milions de valencians, no tinc dubte que el dilluns acudiran per a treballar en els comptes per a l’exercici 2021. Una primera trobada al qual convidem a participar a totes les forces polítiques d’aquesta cambra i, especialment, a les quals tenen la responsabilitat de tirar avant el pressupost”.

Finalment, Isabel Bonig ha tingut un reconeixement “a la seua majestat el Rei, a la Constitució, als cossos i forces i seguretat de l’Estat i als membres del poder judicial que aguanten l’envit d’un govern que no suporta la separació de poders”.