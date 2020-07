Bonig fa costat als MIR i acusa a Puig de falta de diàleg i de gestió

Connect on Linked in

La líder popular mostra el seu suport als 2.600 metges per a millores salarials, laborals i de formació

Critica la falta de sensibilitat del senyor Puig “que prefereix passar el seu cap de setmana a Formentera abans que reunir-se amb el personal sanitari”

Demana una remodelació a fons en Sanitat perquè “la gestió sanitària és nefasta, cames ajudeu-me”.

Anuncia possibles accions legals contra la secretària autonòmica d’Economia per mentir en Les Corts sobre la contractació de l’avió de l’empresari xinés amb material sanitari

“Puig, Oltra i Dalmau estan amagats i no diuen res de totes les irregularitats que anem coneixent tots els dies”

La portaveu del Grup Parlamentari Popular (GPP), Isabel Bonig, ha mostrat hui el seu suport als metges MIR i ha acusat a Puig de falta de diàleg i de gestió”.



La líder popular ha explicat que “des del PP hem mantingut contacte directe amb aquesta plataforma de metges afectats de residents afectats en la sanitat pública valenciana i amb els col·legis professionals i hem donat suport a les seues justes reivindicacions. Volem transmetre’ls el nostre ple suport a unes peticions fonamentals per a un col·lectiu que ha estat al peu del canó durant aquesta crisi del covid”.



Isabel Bonig ha lamentat la “falta de sensibilitat del senyor Puig que ha preferit passar el seu cap de setmana a Formentera abans que reunir-se amb tot el personal sanitari especialment amb els MIR. Són 2.600 metges que requereixen millores salarials, millores laborals i formació. Es tracta de gent jove formada que entrarà en els pròxims anys en el sistema públic valencià. A penes se’ls ha pagat 1.121 euros al mes als contractats durant la crisi, mentre que Puig i les seues 330 endollats continuen amb els seus privilegis i no han adoptat ni una sola mesura de retallada”.



“Des del PP continuarem reunint-nos i treballant amb els professionals sanitaris per a la millora de la sanitat pública. Des del PP proposem contractar la gent que ha acabat el MIR, amb un reconeixement econòmic, una millora les seues condicions laborals i sobretot contractes estables i duradors”, ha indicat.



Isabel Bonig ha lamentat “la falta d’empatia de Puig, la seua falta de gestió i de diàleg. El comunicat del sindicat mèdic denunciant traves a l’exercici d’un dret laboral bàsic com és el dret a la vaga ens sembla significatiu. Que un govern d’esquerres tracte d’evitar l’exercici d’un dret fonamental com és el dret a la vaga és lamentable”.



Accions legals per la contractació de l’avió de l’empresari xinés

Bonig ha demanat explicacions. “Algú ha d’eixir perquè estem veient tots els dies irregularitats i ningú ix a donar cap explicació. Ho veiem amb la condonació de part del deute d’una empresa on el senyor Puig té directament interessos, irregularitats en les ajudes que el Consell està donant als germans del president Puig en plena pandèmia en lloc de destinar els diners a les necessitats urgències”.



En aquest sentit, la síndica popular ha anunciat possibles accions legals contra la secretària autonòmica d’Economia rebeca Torró per mentir en les Corts sobre l’avió amb material sanitari de l’empresari d’origen xinés. “Demanarem tot l’expedient perquè la secretària autonòmica va dir que els diners l’havia avançat el propi empresari i ara sabem que no va ser així sinó que es va pagar a través d’innovació. Demanarem la compareixença del conseller Climent i, si no ho fa, de Puig. La senyora Torró perquè va mentir en seu parlamentària. No val amagar-se. Ni Puig, ni Oltra, ni Dalmau estan donant explicacions de res. Estan amagats i ningú diu res de totes aquestes irregularitats que anem coneixent tots els dies”.



Bonig ha indicat que “la gestió és nefasta, cames ajudeu-me, com amb les màscares, primer no i després sí. No sabem res de la infermera escolar, de blindar la sanitat pública, de la contractació de rastrejadors que són molts menys dels 1.200 anunciats… tenim un govern desaparegut, desnortado, que va donant bandades mentre els valencians ens enfrontem a la major crisi. Li he tendit la mà a Puig però no podem quedar impassibles amb un govern que no fa res. Demane que es posen a treballar ara que poden fer-ho, abans que hi haja un rebrot. Per això és absolutament necessària una remodelació en la Conselleria de sanitat perquè l’equip actual està esgotat”.



Acord amb la UE

Respecte a l’acord d’Espanya a la UE, Bonig l’ha qualificat de “positiu”. Nosaltres donem suport a aquest acord. Aqueixos diners no vindrà a qualsevol preu. Vindrà condicionat i es requereix rigor pressupostari. Volem que els diners com ocorre ací no vaja a muntar quiosquets i no vaja a repartir-lo a una xarxa clientelista perquè el senyor Sánchez i el senyor Puig continuen en les seues butaques. Aquest acord és una oportunitat perquè hi ha diners. El que falten són idees i projectes. Per això li demanem a Puig un ple extraordinari per a presentar projectes concrets i, en això tampoc, hem tingut cap resposta”.